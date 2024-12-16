كَفُوْ يَا (بُوْ رَاشِدْ) تَمَيِّزْ وْتَشْرِيْف

وِضَعْت لِكْ فِيْ صَفْحَةْ الْمَجْد بَصْمه



مَا هِيْ غِرِيْبِهْ مِنْك يَا مَاخِذْ السَّيْف

وِانْتِهْ حَفِيْد الْمَجْد وَاسْمِكْ عَلَى اسْمه



جَدِّكْ (مْحَمَّدْ) لِهْ فِعُوْل وْمِوَاقِيْف

وِالسَّيْف جَابِهْ مِنْ فِعُوْلِهْ وْحَزْمه



شَيْخٍ عَلَى دَارِهْ ظِلالِهْ مُوَارِيْف

وِالرَّقِمْ وَاحِدْ بَيْن الابْطَالْ رَقْمه



وَابُوْك (رَاشِدْ) فِيْ عِلُوّ الْمِشَارِيْف

كَمْ لاحْ بَرَّاقه وْكَمْ هَلّ وَسْمه



وِاذَا اعْتِزَيْت الْعِزّ يِفْزَعْ عَلَى الْكَيْف

(حَمْدَانْ) عَمِّكْ يِرْفَعْ الرَّاسْ عِلْمه



شَيْخٍ يِضِدّ الضِّدّ وِيْحَشِّمْ الضَّيْف

الْمَجْد بِشْتِهْ وِالْفَخَرْ حَبّ خَشْمه



عَلَيْك مِنْ وَصْفه رِسُوْم وْتِوَاصِيْف

تَمَّمْت وَقْفَاتِهْ وْتَمَّمْت عَزْمه



نَوْمَسْت بِالنَّامُوْس دَارْ الْمِوَالِيْف

وِازْدَادْ عِزّ (دْبَيّ) سَيْفٍ وْنَجْمه



يَحْمِيْك رَبّ الْكَوْن وَالِيْ التِّصَارِيفْ



يَا مِنْ كِسَا وَجْه (الإمَارَاتْ) بَسْمه