حضور إماراتي نوعي في «تاوبوك» الأدبي

شاركت الكاتبة والشاعرة الإماراتية شمه البستكي في فعاليات مهرجان «تاوبوك» الأدبي بمدينة تاورمينا بصقلية، حيث قدمت للجمهور العالمي تجربة شعرية فريدة تمزج بين اللغات والأجناس الأدبية، مساهمة في تعزيز الحوار الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا.

وتتنقل شمه البستكي في ممارستها الإبداعية بين عوالم الشعر والفنون البصرية؛ إذ ينسج إصدارها الأخير، المستلهم من ذاكرة خور دبي، مزيجاً من القصائد، والتاريخ الشفهي، وفن الكولاچ الفوتوغرافي، لتوثيق وحفظ تفاصيل الحياة اليومية والذكريات المتوارثة عبر الأجيال.

وقد توجت مشاركة الكاتبة والشاعرة في مهرجان «تاوبوك» بإطلاق شراكة استراتيجية جديدة بين المهرجان الصقلي ومؤسسة الإمارات للآداب، لتشكل هذه الخطوة أولى المبادرات التعاونية المشتركة بين الجانبين تحت مظلة الرابطة العالمية للمهرجانات الأدبية.

وخلال المهرجان، شاركت شمه البستكي في افتتاح معرض الفنان العالمي الشهير أنيش كابور بقراءة شعرية مميزة؛ وقد استشهد كابور في كلمته بإحدى قصائدها، مشيداً بالتقاطع الإبداعي والانسجام العميق بين كلماتها وعمليته الإبداعية.

كما شاركت الكاتبة في جلسة حوارية في مدينة تاورمينا، تحدثت خلالها عن إصدارها الأخير «بيت لبيت: House to House» واختتمت الجلسة بحفل لتوقيع الكتاب.