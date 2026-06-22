شجرة الشعلة.. جماليات الترميز البصري

تصدرت شجرة الشعلة قائمة الاهتمام والتداول المجتمعي الإماراتية مطلع مايو الماضي، مع تغريدة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الذي احتوى على مقطع فيديو، يحتفي بشجرة «الشعلة» المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، والتي تزهر عادة في شهر مايو من كل عام، لتتزين بها مدينة دبي حتى نهاية شهر يوليو.

وقال سموه: «في دبي تزهر شجرة الشعلة في الصيف لتتجدد بها الحياة في بيوتنا ومجالسنا وشوارعنا وحدائقنا... وتزهر معها مدينةٌ لا تعرف إلا الحياة والجمال».

كما وجَّه سموه بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم.

التفاعلات الإيجابية في دبي تجاوزت المتوقع، حيث تنوعت المبادرات الداعمة لهذا الترميز البصري الجمالي، والذي يحمل في جعبته فوائد جمة، فشجرة الشعلة تتميز بسرعة نموها في سنواتها الأولى، لتُكوِّن مظلة جميلة واسعة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى عناية مكثفة، حيث يصل عرض مظلتها إلى نحو 15 متراً، ما يوفر ظلاً واسعاً ويسهم في خفض حرارة الأرض أسفلها بنحو 5 درجات.

أما من الزاوية الفنية فقد أعلنت هيبا، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق مسابقة التصوير لموسم شجرة الشعلة، لتدعو مجتمعات المصورين وهواة التوثيق الحضري ومبدعي التأطير الفني ذي السياق المكثف، والمهتمين بالترميز البصري وجماليات التعبير عنه، للمشاركة في المسابقة من خلال زيارة حساب هيبا أو دبي للثقافة، للاطلاع على تفاصيل المشاركة والمنافسة على الفوز بثلاث جوائز، قيمتها الإجمالية 30 ألف درهم.

فلاش

المسابقة تستقبل مشاركاتكم حتى 31 يوليو 2026

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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