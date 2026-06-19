«العودة» شعار مهرجان «سكة» الـ 15

في خطوة تعكس التزامها بدعم منظومة الفنون وإثراء المشهد المحلي، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بدء التحضيرات لتنظيم النسخة الـ15 من مهرجان سكة، التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال يناير 2027، في حي الشندغة التاريخي وحي الفهيدي التاريخي.

ويأتي ذلك في سياق التزام الهيئة بمسؤولياتها وأولوياتها القطاعية، الهادفة إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتُمثّل هذه النسخة الاستثنائية من المهرجان، التي تتزامن مع مرور 15 عاماً على انطلاقته، علامة فارقة في مسيرة «سكة»، وتتويجاً لرحلة حافلة بالإبداع والحوار الثقافي أسهم خلالها المهرجان في دعم أجيال من المبدعين، وترسيخ حضوره بوصفه إحدى ركائز المشهد الفني المحلي والإقليمي.

فعلى مدى السنوات الماضية، شهد «سكة»، الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني» تطوراً لافتاً انتقل خلالها من مساحة تحتفي بالتجارب الإبداعية إلى حدث ثقافي رائد يحتضن أصحاب المواهب الناشئة والمبدعين الرواد من الإمارات والمنطقة، ما أسهم في تعزيز مكانته باعتباره إحدى أبرز المنصات الثقافية الداعمة للفنانين، التي تمنحهم مساحة واسعة للابتكار والتجريب والتواصل المباشر مع الجمهور.

ومنذ انطلاقته في عام 2011، استقطب الحدث أكثر من 3000 مبدع قدموا آلاف الأعمال الفنية والتجارب الإبداعية المتنوعة. كما نظم نحو 2416 ورشة عمل متخصصة في مختلف المجالات الإبداعية والثقافية، واستقبل ما يقارب 950 ألف زائر، ما يعكس أثره ودوره المحوري في دعم الحركة الثقافية والفنية وتعزيز المشاركة المجتمعية في المشهد الإبداعي.

وكشفت الهيئة عن شعار سكة 2027: العودة، الذي يجسد روح هذه النسخة الاستثنائية ويستلهم مفهوم العودة إلى الجذور والهوية والذاكرة، واستعادة صلة الإنسان بالمكان من خلال قصصه وسكانه وتقاليده، بما يعزز التبادل الثقافي ويجدد الروابط بين الماضي والحاضر. ويوفر المهرجان مساحة واسعة تلتقي فيها التجارب الفنية والقصص الإنسانية والتفاعل المجتمعي، ليصبح المكان أكثر حيوية بما يحتضنه من حوارات وتجارب مشتركة.

كما يسلط الشعار الضوء على أهمية الذاكرة والانتماء، وكيف يمكن إعادة تقديمهما بأساليب معاصرة تربط الماضي بالحاضر وتتطلع إلى المستقبل، وتتجسد هذه الرؤية في عودة مهرجان «سكة 2027» الرمزية إلى موطنه الأصلي في حي الفهيدي التاريخي.

وأطلقت «دبي للثقافة» دعوة مفتوحة للمشاركة في الحدث، الذي يهدف إلى توفير بيئة ملهمة وداعمة للفنانين والمصممين من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية ومساعدتهم على النمو.

ودعت الهيئة كافة الفنانين والمصممين والموسيقيين والمصورين وتجار التجزئة، ومقدّمي المأكولات والمشروبات للمشاركة في «سكة 2027»، وتقديم أعمالهم وإنتاجاتهم المتنوعة في مجالات الفنون التشكيلية والرسم والنحت والفن العام والتركيبات الفنية والخزف والفنون الأدائية.. وغيرها من الميادين.

وستستقبل الهيئة الطلبات حتى 17 أغسطس، ويشترط على المتقدمين تقديم مقترحات لأعمال فنية أصلية وحديثة تنسجم مع شعار «سكة 2027» وتعكس رؤاهم الإبداعية المتنوعة.