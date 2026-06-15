بِرْوَازْ الْخِشَبْ

شعر: وليد بن مانع

بِرْوَازْ يَبْكِيْ عَلَى صَدْر الْخِشَبْ نَاحِلْ

مِنْ صَرْخَةْ الْبَابْ.. لَيْن تْفَتِّحْ الشِّرْفه

بِرْوَازْ يِشْبَهْ مَلامِحْ وَجْهِيْ الرَّاحِلْ

يْبِثّ نُوْرَهْ سِوَادْ وْيَنْكِرْ الْغِرْفه

إطَارَهْ أزْرَقْ يِشَابِهْ ضِحكَةْ السَّاحِلْ

وْفِيْ غِبِّتِهْ ضِحْكَةْ الْمَسْجُوْن مِنْحَرْفه

سِنِيْن يِشْرَحْ وِجُوْدِهْ وِالْمِدَى قَاحِلْ

سِنِيْن يَرْوِيْ بِدَايَةْ نَشْأَةْ.. (الطُّرْفه)

وِحِيْد مَرْمِيْ عَلَى ضِفَّةْ نَهَرْ ضَاحِلْ

يِشْرَبْ دِمُوْعه وْ لا يَاكِلْ سِوَى حَرْفه

بِرْوَازْ مَنْسِيْ عَلَى صَدْر الْخِشَبْ نَاحِلْ

يِنَاشِدْ الْمَا وْنُوْر الشَّمْس وِالشِّرْفه