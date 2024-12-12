الحلقة الثانية المباشرة من برنامج «أمير الشعراء» اليوم

تنطلق مساء اليوم «الخميس» على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي الحلقة الثانية المباشرة من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الحادي عشر، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى رعاية وتعزيز وتوثيق الشعر بأنواعه، والاهتمام به، والحفاظ عليه، والترويج له عبر مختلف الوسائل المتاحة.

وتشهد الحلقة الثانية التي تبث في التاسعة مساء على قناتي أبوظبي وبينونة منافسة بين أربعة شعراء للتأهل إلى المرحلة التالية، وهم: عبدالسلام سعيد من ليبيا، ومي رومية من سوريا، وجبريل آدم من تشاد، وعبدالرحمن الحميري من الإمارات، يلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو.

وكانت الحلقة الأولى من البرنامج شهدت تأهل الشاعرين يزن عيسى، من سوريا بحصوله على 45 درجة من 50، وعبدالواحد عمران، من اليمن بحصوله على 42 درجة من 50 إلى المرحلة التالية من المنافسة، وسينضم إليهما متأهل ثالث من بين الثنائي سمية دويفي، من الجزائر الحاصلة على 40 درجة، ومحمد إدريس، من العراق الحاصل على 35 درجة، وذلك بعد إعلان نتيجة تصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي.

ويقدم حلقات برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الحادي عشر الإعلامي نيشان لأول مرة في مسيرته الإعلامية، وتواكب الشعراء خلف الكواليس الإعلامية فاطمة الأحبابي.

ويعد البرنامج أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث العربي العريق، ويهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وتعزيز دورها في توطيد التفاعل والتواصل الشعري بين الشعوب، وإحياء الاهتمام بالشعر العربي لدى الأجيال الجديدة وتقوية ارتباطهم بموروثهم الشعري، إضافة إلى دعم جهود النهوض بالشعر الفصيح، واللغة العربية، عن طريق اكتشاف المواهب الشعرية الجديدة ودعمها.