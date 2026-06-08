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ضَوّ الأمَاكِنْ

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البيان

دبي

شعــر: بدر صفوق

إذَا فِيْك قِدْ ضَاقْ الْمِدَى.. فِلّ بَعْض النُّوْر

بْصَدْرِكْ.. وْغَنّ وْسَمِّرْ الدَّمْع فَـ.. اهْدَابِكْ

وِاذَا صِدْق شَاعِرْ.. حَاوِلْ تْزَعِّلْ الْجِمْهُوْر

يِكَفِّيْك عَنْ تَصْفِيْقِهُمْ شِعْر يِنْتَابِكْ

وِاذَا فِيْ يَدِكْ ضَوّ الأمَاكِنْ.. دَعْ الدَّيْجُوْر

يِسُوْلِفْ عَلَيْك وْتِسْمَعَهْ دَاخِلْ ثْيَابِكْ

وِاذَا كِنْت وَحْدِكْ وِالْكِتَابِهْ.. قِلْ لْعِصْفُوْر

ضِلُوْعِكْ يْطِيْر.. وْخَلّ هَالنَّاسْ تِغْتَابِكْ

وِاذَا الشِّعْر وَحْده غَرَّبِكْ فِيْ الْبِلادْ الْبُوْر

قِلْ الشِّعْر جَامِعْ دَمْعَةْ الصِّبْح وَاحْبَابِكْ

وَانَا مِنْ ثِمَانْ دْمُوْع وِالْقَلْب ذَا مَكْسُوْر

يِسَوْلِفْ غِيَابِيْ عَنْك لاكْثَرْك فِـــ.. غْيَابِكْ

لِفَظْنِيْ الْقِصِيْد بْسَاحِلٍ مِقْفِرٍ مَهْجُوْر

هِدُوْءَهْ جِفُوْنِكْ.. وِالسِّمَا الرَّمْل وَابْوَابِكْ