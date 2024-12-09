الْخِصَامْ الشِّرِيْف

سَوْلِفْ وَلا تِجْرَحْ الْقَلْب الرِّقِيْق الرِّهِيْف

فِيْ الْعَيْن دَمْعِهْ وْلا اقْدَرْ مِثْلِكْ آكِفَّهَا

سَوْلِفْ وْهَاتْ الْكَلامْ وْخَلّ دَمِّهْ خِفِيْف

وِالنِيِّهْ النِيِّهْ اللَّى مَا صِفَتْ صَفَّهَا

بَعْض السِّوَالِفْ شِتَاتْ وْلَيْل دَاجِيْ مِخِيْف

مَا هِيْ هِوَى الْمِنْصِتِيْن وْلا عَلَى شَفَّهَا

خَفِّفْ عِتَابِكْ وْخَلِّكْ فِيْ خِصَامِكْ شِرِيْف

وِاوْزِنْ سِوَالِفْك وَزْن.. وْبِالْفِعِلْ قَفَّهَا

مَا انْت الْقُوِيّ الأمِيْن وْ لا السِّرُوْق الضِّعِيْف

لَوْ تَقْلِبْ الأرْض بَيْن ايْدَيْك وِتْلِفَّهَا

مَاضِيْك مَاضِيْ وْمِسْتَقْبَلْك صَدْرِهْ قِصِيْف

يَا مَا اثْقَلْ ايَّامِكْ الْجَايِّهْ وْيَا خِفَّهَا

إنسَى وْلا تَذْكِرْ إلاَّ مَا يِعِزّ وْيِضِيْف

لاصْحَابِكْ.. وْنَارْ حِقْدِكْ طَفَّهَا طَفَّهَا

تِذَكَّرْ انِّكْ فِيْ يَمْنَى مِنْ تِجَافِيْه سَيْف

لَوْ تِقْطَعْ الْوَصِلْ يَمْكِنْ يِنْقِطِعْ كَفَّهَا

تِذَكَّرْ ايَّامْكُمْ فِيْهَا وْقِلْ يَا لِطِيْف

وَاحْلامْكُمْ مِنْ عَلَى الْوَاقِعْ مَعِكْ دِفَّهَا

حَاوِلْ تِسَامَى وْتِنْسَى كَيْف؟.. مِنْ غَيْر كَيْف

مِنْ قَالْ كِلْمِهْ يِقُوْلُوْن الْعَرَبْ وَفَّهَا