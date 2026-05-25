دِرُوس وعِـبَرْ

حَاوِلْ تَأَقْلِمْ حَيَاتِكْ مَعْ ظِرُوْف الْحَيَاهْ
وِتْكُوْن عِنْدِكْ مِرُوْنِهْ وِاتِّزَانْ وْصَبِرْ
وِلْيَا انْكِسَرْ خَاطِرِكْ لا تِنْكِسِرْ مِنْ وَرَاهْ
وِتْقُوْل كَسْر اللِّيَالْ السُّوْد مَا يِنْجِبِرْ
الْكَسْر يِجْبَرْ وْجَرْح الْوَقْت يِسْهَلْ دُوَاهْ
عَلَى عِرِيْب الْجِدُوْد الصَّابِرْ الْمِصْطِبِرْ
اللَّى عِوَاصِيْف وَقْتِهْ مَا تِبَيِّحْ خِفَاهْ
لَوْ كَانْ يُوْنِسْ بْصَدْره مِثِلْ وَخْز الإبَرْ
وِاللَّى مِنْ الْعِرْف وِمْن الْحِكْمِهْ اللّه عِطَاهْ
يَاخِذْ مِنْ الْوَقْت وِالدِّنْيَا دِرُوْس وْعِبَرْ
وِالْعَاقِلْ اللَّى يِعَرْف الدَّرْب وِشْ مِنْتَهَاهْ
مَا تَدْخِلْ بْصَدْره فِيْ الأيَّامْ ذَرَّةْ كِبِرْ
الْكِبْر هَدّ الشُّوَامِخْ فَوْق رُوْس الطُّغَاهْ
وِالاَّ التِّوَاضِعْ رِفَعْ هَيْبَةْ طُوَالْ الشِّبِرْ
وْمِنْ لا سَعَى فِيْ حَيَاتِهْ مَا وِصِلْ مِبْتَغَاهْ
وْلا عَرَفْ وِشْ يِكُوْن الْمِبْتِدَا وِالْخَبَرْ
تِلْقَاهْ ضَايِقْ وْدَايِمْ ضِيْقِتِهْ مِنْ خَلاهْ
النَّاسْ تَعْبِرْ وْهُوْ فِيْ مَوْقِفِهْ مَا عِبَرْ..!