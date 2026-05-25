رِحْلَةْ عِمِرْ

يَا اللّه وَانَا ادْعُوْك فِيْ عَشْرٍ مِنْ الْحِجِّهْ

تَغْفِرْ ذِنُوْبِيْ لْيَا شِدَّتْ لِكْ رْحَالِيْ

قَلْبِيْ لِبَيْتِكْ يَا رَبّ الْعَرْش مِتْوَجِّهْ

وَانَا فِــ.. بَيْتِكْ يَا رَبِّيْ يِنْشِرِحْ بَالِيْ

مَا رِحْت أسَافِرْ لِدِيْرِهْ رَغْبِتِيْ سَجِّهْ

(الْحِجّ) عِنْدِيْ غِنِيْمِهْ بَاوَّلْ وْتَالِيْ

غِدَا الْعِمِرْ بَيْن صَحْوَهْ تَارَهْ وْعَجِّهْ

وِالْخَوْف يَا رَبّ مَا ادْرِيْ كَمّ يِبْقَى لِيْ

فِيْ بَحَرْ دِنْيَايْ أجَاهِدْ.. خَوْف لا اللِجِّهْ

تَاخِذْنِيْ.. أوْ يِبْتِعِدْ بِيْ مَوْجِهْ الْعَالِيْ

الرُّوْح دَايِمْ عَلَى التَّقْصِيْر مِحْتَجِّهْ

وْتَأْنِيْبَهَا يَا آلهِيْ طَاوِيٍ حَالِيْ

مِنْ دُوْن (يَا اللّه عَفْوِكْ) مَا مَعِيْ حِجِّهْ

وْعِذْرِيْ بَلا رَحْمِتِكْ مَا يَسْتِرْ أعْمَالِيْ

عِمْرِيْ لِوَجْهِكْ يَا رَبِّيْ بِالْعَفُوْ نَجِّهْ

وِارْحَمْنِيْ بْرَحْمِتِكْ فِيْ يَوْم الاهْوَالِيْ