هَدَايَا الضِّمِيْر

مِشْتَاقْ أسَوْلِفْ لِكْ تَعَالْ أوَّلْ اللَّيْل
نَفْرِشْ عَلَى جَالْ الْحِكَايَا حِكَايَا
تَعَالْ يَا مِيْعَادْ الايَّامْ تَعْلِيْل
تَعَالْ يَا سَارِيْ نِجُوْمِكْ سَرَايَا
مِنِّيْ تَعَالِيْلٍ وْعِنْدِكْ تَعَالِيْل
أنَا انْتِظِرْ مِنْ ضَامِرِكْ لِيْ هَدَايَا
يَا مَوْعِدْ الْقَمْرَهْ وْ يَا مَطْلَعْ سْهَيْل
يَا مِشْتِرِيْ رُوْح الْعَنَا مِنْ عَنَايَا
طَالْ انْتِظَارِكْ يَا فَرَجْ أتْعَبْ الْحَيْل
إضْحِكْ مَعِيْ وِافْتَحْ قِلُوْب الْهَدَايَا
يَامَا سِرَيْتِكْ لَيْل وِاللَّيْل تَضْلِيْل
دَرْبِكْ طِوِيْلٍ وِالْخِطَاوِيْ ظُمَايَا
طَالْ انْتِظَارِكْ يَا فَرَجْ أتْعَبْ الْحَيْل
أصْعَبْ مِنْ الصَّعْب إنْكِسَارْ الْمَرَايَا
أمْسَيْت أهَوْجِسْ بِكْ أنَا وْطَارِيْ اللَّيْل
تَعَالْ سَوْلِفْ لِيْ وْهَاتْ الْحِكَايَا