انطلاق «أمير الشعراء» الـ 11

انطلقت أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي أولى حلقات البث المباشر للموسم الحادي عشر من برنامج أمير الشعراء، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويعد واحداً من أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث الشعري العربي.

حضر الحلقة التي بثت عبر قناتي أبوظبي وبينونة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، والمديرون التنفيذيون للقطاعات في الهيئة، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج المكونة من الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وكوكبة من الشعراء والإعلاميين والأدباء. واستهلت الحلقة الافتتاحية بتقديم أوبريت شعري بعنوان «الشعر يجمعنا» من تأليف الشاعرة المتوجة بلقب الموسم الماضي من أمير الشعراء عائشة السيفي، والشاعرة الحاصلة على المركز الثاني في الموسم نفسه نجاة الظاهري، وألحان محمد الأحمد، ومشاركة طلاب وطالبات مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي.

وألقى الشعراء الأربعة المشاركون في الحلقة قصائدهم أمام لجنة التحكيم، التي قررت تأهيل الشاعرين يزن عيسى، من سوريا، بحصوله على 45 درجة من 50، وعبدالواحد عمران، من اليمن، بحصوله على 42 درجة من 50، إلى المرحلة التالية من المنافسة، في حين حصلت سمية دويفي، من الجزائر، على 40 درجة، ومحمد إدريس، من العراق، على 35 درجة، وبانتظار تأهل أحدهما إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع.