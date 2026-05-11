Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
ثقافة

شَرْهَةْ الْغَلْطَانْ..!

undefined's profile picture

البيان

تِمَزْهَلْ لِيْ إذَا جَارْ الزِّمَانْ وْبَارَوْا الْخِلاَّنْ

والَى وِقْفَتْ مَحَافِيْرِكْ تَعَذَّرْ وِانْت خَابِرْنِيْ

حِلِيْمٍ مَا طَلَبْت الْمَا وْخَذْتِهْ مِنْ يَدْ الظَّمْيَانْ

وْلا لَقَّيْت وَجْهِيْ صَوْب رَجْلٍ مَا يْقَدِّرْنِيْ

وَانَا ابُوْى الْعِقِيْد الْفَارِسْ ابْن الْفَارِسْ كْحَيْلانْ

تِضَايَقْ كَانْ ضَايَقْك النِّسَبْ وِانْ ضِقْت فَاذْكِرْنِيْ

يَا ابِنْ الاجْوَادْ مَانِيْ مِنْ حِثَالْ النَّاسْ وِالْقِيْمَانْ

وْعِرْفِكْ مَا يِصَغِّرْنِيْ وْطِيْبِكْ مَا يْكَبِّرْنِيْ

عِذَرْتِكْ قَبِلْ لا تَخْطِيْ وْلكِنْ وَيْش صَارْ وْكَانْ

عَسَى رَبِّيْ عَلَى زَلاَّتْ عِرْبَانِيْ يِصَبِّرْنِيْ

خِطَاكْ إنِّكْ تِحَمِّلْنِيْ خِطَاكْ وْشَرْهَةْ الْغَلْطَانْ

وْخِطَايْ إنِّيْ عِذَرْتِكْ وِالْمِصِيْبِهْ مَا انْت عَاذِرْنِيْ..!

أنَا مَا كِلّ شَيٍ يِسْتِبِيْح أقْصَايْ لِلْعِرْبَانْ

وَانَا مَا اكْشِفْ عِيُوْب النَّاسْ.. لاجْل اللّه يَسْتِرْنِيْ

كِذَا طَبْعِيْ وْخِلْقَةْ رَبِّيْ الْمِتْعَالِيْ الرَّحْمن

لَكَنِّكْ تَسْتِبِيْح أقْصَايْ بَافْعَالِكْ وْتِقْهَرْنِيْ

وَانَا يَا الاجْوِدِيْ مَانِيْ بْرَاجِيْ مِنْ وَرَاكْ إحْسَانْ

وِاذَا ضَاقَتْ بِكْ الدِّنْيَا يَا ابِنْ الاجْوَادْ.. فَاذْكِرْنِيْ