مِفْتَاحْ الصَّمْت

وِشُّوْ لِهْ أحْكِيْ لِكْ وَانَا كِلِّيْ جْرَاحْ

وِشْلَوْن أبَانْثِرْ جَرْح مَا احْدٍ بِكَى لِهْ

مَا ظَنِّتِيْ يَا بِنْت بِالْبَوْح بَارْتَاحْ

وِشْ مَكْسِبِيْ غَيْر الْعَنَا وِالْجَهَالِهْ..؟!

سَكَّرْت بَابْ الْبَوْح وِالصَّمْت مِفْتَاحْ

تِكْفَيْن خَلِّيْ كِلّ حَيٍ بْحَالِهْ

لا تَنْبِشِيْن الصَّدر تَشْقِيْن الأرواح

وْلا تَجْرِحِيْن الْقَلْب فَوْق إحْتِمَالِهْ

قَلْبٍ بِغُبَّاتْ الْهُوَاجِيْس سَبَّاحْ

غَاصْ الْهُوَى وِالْحِبّ قَطَّعْ حِبَالِهْ

يَا جَارْحِهْ قَلْبِيْ تَرَى الدَّمْع فَضَّاحْ

وِانْ طَاحَتْ الدَّمْعِهْ وِشْ اللَّى بِقَى لِهْ..؟

قَلْبٍ لْيَا مِنّ الْخِوِيْ وِالْغَلا طَاحْ

يَاطَى عَلَى هَمِّهْ وْيَكْتِبْ سُؤَالِهْ

لَيْه الزِّمَنْ كَسَّرْ مِجَادِيْف الافْرَاحْ

وْلَيْه الْحَبِيْب يْخُوْن مِنْ هُوْ وِفَى لِهْ..؟!