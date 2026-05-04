مِفَاخِرْ الأنْسَابْ

أنَا كَيْف مَا افْرَحْ بِاللِّقَا بَعْد غَيْبَةْ عَامْ
وَانَا افْرَحْ لِيَا مِنْ جَاتْ الانْسَامْ مِنْ يَمِّكْ..!
وْلا سَكَّنِكْ فِيْ قَلْبِيْ إلاَّ غَلا وَاحْلامْ
فَلانِيْ (وَلَدْ خَالِكْ) وْ لانِيْ (وَلَدْ عَمِّكْ)
تِجَذَّرْ بِدَمِّكْ كِلّ مَجْد (الْيَمَنْ) وِ(الشَّامْ)
مِفَاخِرْ مِنْ الأنْسَابْ تِنْسَابْ فِيْ دَمِّكْ
لَوْ انِّكْ تِخَيَّرْتِيْ فِيْ الاصْلابْ وِالْأرْحَامْ
مَا تِلْقَيْن مِثْل أفْعَالْ (أبُوْك) وْعَفَافْ (أُمِّكْ)
عِبَرْتِيْ الْفَخَرْ فِيْ (الْجَاهِلِيِّهْ) وْفِيْ (الإسْلامْ)
وْوِصِلْتِيْ لِقَلْبٍ خَصِّكْ بْحِبِّهْ وْعَمِّكْ
تِجِيْن (الْكِوَيْت) وْتَرْجِعِيْن بْوَلَهْ وِهْيَامْ
وْلا شَافِكْ اللَّى سَاقْ عِمْره وْلا ضَمِّكْ..!
إلَى الْيَوْم مِنْ يَوْم السِّفَرْ مَا قِدَرْت آنَامْ
ذِبَلْ قَلْبِيْ مْن الْهَمّ.. وِانْتِيْ وَلا هَمِّكْ..!!