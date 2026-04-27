ثقافة

وَادِيْ الْمِـيَـاهْ

سيف السعدي

شعــر: خالد بن طفلان

جِعْل السِّنِيْن الْمِقْبِلِهْ (خَيْر وْتِبَاشِيْر وْغَنَاهْ)

لَوْ السِّنِيْن الْمَاضِيِهْ (طَيْش وْعِنَادْ وْعَجْرِفِهْ)

أنَا الْغِرِيْب اللَّى مْعَيِّنْ فِيْ حِيَا وَجْهِكْ حَيَاهْ

مِنْ يَعْرِفِكْ وَاللّه لا يَلْغِيْ كِلّ سَابِقْ مَعْرِفِهْ

وَانَا السِّقِيْم اللَّى بَعَدْ مَا ذَاقْ فِـــ.. شْفَاتِكْ شِفَاهْ

رَخَّصْ مِقَامْ (الصَّيْدَلِيْ) وِعْلاجِهْ اللَّى يَصْرِفِهْ

شِفْتِكْ وْحَلَّقْ قَلْبِيْ الْمَلْهُوْف تَحْلِيْق الْقِطَاهْ

مَعْ انِّهْ أشْرَسْ مِنْ هَدَادْ الْحِرّ لِلَّى يَعْرِفِهْ

إنْ قِلْت لِيْ وِشْ لَوْن قَلْبِكْ حَلَّقْ فْــ.. عَالِيْ سِمَاهْ..؟!

نِبَتْ عَلَى قَلْبِيْ جِنَاحَيْن وْغِدَتْ لِهْ رَفْرِفِهْ..!

مِنْ كِثِرْ مَانِيْ بْشَفْقٍ لْصَوْتِكْ تَعَلَّقْت بْصِدَاهْ

مَا كَنِّيْ أسْمَعْ صَوْت عَادِيْ كَنِّيْ أسْمَعْ غَطْرِفِهْ

يَا امّ الْعِيُوْن اللَّى تِسَلْهِمْ بَيْن غَفْله وِانْتِبَاهْ

مَا ادْرِيْ وِشْ اللَّى يِمْنَعْ تْرُوْفِيْن وِانْتِيْ مِتْرِفِهْ..؟!

يَا نُوْر وَجْهِيْ مِنْ كِثِرْ مَا اشُوْفِكْ بْكِلّ اتِّجَاهْ

غِدَيْت بَسّ آشُوْفِكْ وْعَنْ غَيْرِكْ الشَّوْف أصْرِفِهْ

الْحِبّ مِثْل السَّيْل وِالْعَاشِقْ مْوَقِّفْ فِيْ نَحَاهْ

واللَّى يِوَقِّفْ فِيْ نَحَاهْ إمَّا اجْرِفِهْ وِالاَّ اجْرِفِهْ

نَزَّلْت قَلْبِكْ مَنْزِلْ (الْعِجْمَانْ) فِيْ وَادِيْ الْمِيَاهْ

خِذَوْه بِالشِّلْف وْحِمَوْه مْن طْرُفَهْ لَيْن طْرُفَهْ