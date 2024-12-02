فرسان الزعامات

في يوم عيدكِ يا أرضَ الإماراتِ

تهفو النفوسُ لفجرِ القادمِ الآتي

ناموسُ مجدكِ مِن طيبٍ ومن ألَقٍ

أحياهُ في الناسِ فرسانُ الزعاماتِ

مِن زايدِ الخير ضاءَ الصبحُ في وطني

ورنّمَ الطيرُ في لَحْنِ المَسرّاتِ

شيخٌ جليلٌ له في الناس منزلةٌ

يسمو على الحقد أو نارِ العداوات

شيخُ الجزيرةِ لا شيخٌ يُطاولُهُ

في رأبِ صَدْعٍ وفي فصل الخصوماتِ

رعى الإمارات مِن قلبٍ يفيضُ تُقىً

وأسهر العينَ في زرع المودّاتِ

بنى البلادَ بعزمٍ لا نظيرَ له

وأيقظ الشعبَ مِن دِفْءِ الوساداتِ

هو الحليمُ الذي يلقاكَ مبتسماً

وينثر الوردَ في أرضِ البشاشات

مَن مِثلُ زايدَ في طيبٍ وفي كرمٍ

كفٌّ يفيضُ بإحسانٍ وخيراتِ

يا زايدَ الخيرِ لا ننساكَ ما لَهِجَتْ

منا القلوبُ بترتيلٍ وآياتِ

وراشدُ السعد ، سَعْدُ الدار رافعُها

أكرمْ بطلعته من نسلِ ساداتِ

باني دبيٍّ ، مُهندسها وراسمُها

أيقونةً ماستْ دلالاً بين داناتِ

يا راشدَ الخير يا مَنْ ذِكرُه أبداً

بين الجوانحِ مغروساً محبّاتِ

هذي بلادي تغذُّ السيرَ ما وَهَنَتْ

خلفَ الرئيسِ فلا تعثُرْ بخُطْوات

محمدُ المجدِ مَنْ عمّتْ مكارمُه

مِثلَ الغَمام يُغيثُ الصائفَ الشاتي

وللرئيس عَضيدٌ مِن ذُرى نُجُبٍ

بو راشد العزّ خيّالُ الأصيلاتِ

القائدُ الفذُّ لا ينفكُّ يُلهمنا

صُنْعَ العجائبِ مِن قلبِ العَصِيّات

في يوم عيدكِ يا داراً تفيضُ صفًا

الكلُّ يهتفُ في عَزمٍ بميقاتِ

لا زلتِ داراً لأهل الطيب يا بلداً

ما أطيبَ العيشَ في أرضِ الإماراتِ .