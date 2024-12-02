يَا دَارْ (أبُوْنَا الشَّيْخ زَايِدْ) نِهَنِّيْك

فِيْ عِيْدِكْ اللَّى بِهْ تِرِفّ الْبِيَارِقْ

(زَايِدْ وْ رَاشِدْ) شَيِّدَوْا لِكْ مِبَانِيْك

حَتَّى الْتِمَعْ لِكْ فِيْ مِدَى الْكَوْن بَارِقْ

الْفَخر حَاضِرْك الْمِزَهَّى بْمَاضِيْك

وِحْمَاكْ لِكْبُوْد الْمَعَادِيْن حَارِقْ

وْيَا أرْفَعْ الْهَامَاتْ مِنْ هُوْ يِبَارِيْك..؟

(بُوْ خَالِدْ) اللَّى فِيْ الْمِقَامَاتْ فَارِقْ

رِسْن السِّيَادِهْ وِالرِّيَادِهْ عَلَى يْدَيْك

وِالْعِزّ فِيْ مَمْشَاكْ نَابِتْ وْوَارِقْ

نَبْض السَّلامْ الْعَالَمِيْ مِنْ مَعَانِيْك

وْكَفِّكْ مِنْ فْعُوْل الْمِرُوَّاتْ عَارِقْ

شَعْبِكْ دِفَعْ الارْوَاحْ.. بِدْمَاهْ يَفْدِيْك

سَمْعٍ وْطَاعَهْ فِيْ عِتِيْم وْمِشَارِقْ

اللّه عَنْ صْرُوْف الْمِلِمَّاتْ يَحْمِيْك

وِبْلادِكْ لْهَا يْرِفّ مَجْد الْبِيَارِقْ