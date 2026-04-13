بِرُوج الْعِشِقْ

عِجِزْت أحَصِّلْ لِكَسْر الْقَلْب تَجْبِيْره
وْنَفْسِيْ عَنْ الذِّكْرِيَاتْ أزْرَيْت أصَدِّدْهَا
مِنْ فَرْحِتِيْ مَا بِقَى لِيْ غَيْر تَصْبِيْره
تِقْصَرْ مَعْ الْوَقْت وَاحْلامِيْ تِمَدِّدْهَا
بَاسْبَابْ مِنْ زَوَّدْ بْقَلْبِيْ مَخَاسِيْره
يِجْرَحْ.. وِاذَا طَابَتْ جْرُوْحَهْ يْجَدِّدْهَا..!
صَرْح الْغَلا كَنِّهْ مْكَلَّفْ بْتَدْمِيْره
وِبْرُوْج عِشْقِيْ مَعَهْ بِالْهَدْم هَدَّدْهَا
أكْتِبْ عَنْ الشَّوْق لِهْ وِالْوَجْد وِالْغِيْره
وْقِصَايِدْ الْحِبّ لِعْيُوْنِهْ أرَدِّدْهَا
أرْخَيْت لِهْ هَامِةٍ مَا ارْخَيْتَهَا لْغَيْره
وَارْخَصْت نَفْسٍ تِبَالِغْ فِيْ تِوَدِّدْهَا
يَخْطِيْ وَانَا آسَامِحِهْ وَاقْبَلْ مَعَاذِيْره
عَيْنِيْ تِشُوْف الْخَطَا مِنِّهْ وَالَدِّدْهَا
عَالْجَرْح وَفَّقْ أحَاسِيْسِهْ وْتَفْكِيْره
صَابَتْ رُمَاحَهْ هَدَفْهَا يَوْم سَدَّدْهَا
أمْسيْت وَآنَا احْسِبْ انِّهْ مَوْطِنْ وْدِيْره
وَاصْبَحْت وَآنَا جِرُوْحِيْ مِنْه أعَدِّدْهَا..!!