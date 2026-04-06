ثقافة

حِرَابْ الشَّوق

undefined's profile picture

البيان

صَحَّيْت حِلْمٍ دَاخِلْ الصَّدِرْ مَكْبُوْت

وْشَرَّعْت لِهْ بِيْبَانْ صَدْرِيْ رَحَابه

طِيْرِيْ قِطَاةْ الْعِشّ لا تَبْنِيْ بْيُوْت

طِيْرِيْ عَنْ الْوِجْدَانْ حِزْن وْكَآبه

طِيْرِيْ عَنْ اغْصَانِيْ.. مَعِيْ فَاتِكْ الْفَوْت

عِمْر الْقِفَرْ مَا شَالْ هَمّ السَّحَابه

حِطِّيْ عَلَى ضِلْعٍ مِنْ الصَّخْر مَنْحُوْت

وِانْسِيْ مُوَاوِيْل النِّدَمْ وِالْعِتَابه

طِيْحِيْ مِثِلْ دَمْعِهْ وْضِيْعِيْ مِثِلْ صَوْت

صَوَّتّ بِهْ الْمَطْعُوْن فِيْ صَدِرْ غَابه

إنْتِيْ مِزَاجِيَّةْ بَحَرْ.. مِثْل (بَيْرُوْت)

وَآنَا (قِصِيْمِيّ) الْفِكِرْ.. مَا نْتِشَابَهْ

إنْتِيْ تِعِيْشِيْن الْعِمِرْ إنِّكْ (كْيُوْت)

وَانَا أعِيْش الْمِحْبَرَهْ وِالْكِتَابه

الْحِبّ عِنْد النَّاسْ حَانِهْ وْحَانُوْت

وْحِبِّيْ غِزَالٍ قِدْ كَلَتْه الذِّيَابه

شِكْرَاً عَلَى الْوَقْفه تَحَتْ شَجْرَةْ (التُّوْت)

وْشِكْرَاً عَلَى دَعْوَاتِكْ الْمُسَتَجَابه

لكِنْ أنَا مِنْ خَنْجَرْ الْعِشِقْ مَا امُوْت

وِالشَّوْق تِلْمَعْ فِيْ ضِلُوْعِيْ حِرَابه