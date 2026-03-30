Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
ثقافة

حِزْن الكَمَانّ..!

  • مشعر: فارس الجويعد
undefined's profile picture

البيان

ما سَألْت الْجَرْح عَنْ بِيْض النِّوَايَا

يَوْم رَاحْ الْغَيْث بِرْدُوْن السَّحَابْ

الْوِفَا شَي ٍ رُبَى وِسْط الْحَنَايَا

لَوْ حِفَتْ رِجْلِيْ وَرَا طَرْد السَّرَابْ

كِنْت أشُوْفِكْ فِيْ تِفَاصِيْل الزُّوَايَا

كِنْت أحِسِّكْ جَرْح وَانْفَاسِكْ عَذَابْ

مَا خِذَلْنِيْ غَيْر شَوْفِكْ بِالْمَرَايَا

كِنْت أمِدّ الْعَيْن وِحْدُوْدِكْ غِيَابْ..!

فِيْ بَرَادْ اللَّيَل وَاحْلامِيْ عَرَايَا

كِنْت أشِبّ الصَّدْر وِضْلُوْعِيْ زِهَابْ

كِلّ وَاحِدْ لِهْ عِيُوْب.. وْلِهْ مِزَايَا

لَوْ يِحَلِّيْ صُوْرِتِهْ تِبْقَى ضِبَابْ

الْحَقِيْقِهْ دَرْب وِحْرُوْفِيْ مِطَايَا

طُوْل عِمْر الصَّمْت مَا وَدَّى وْجَابْ

وَاجِهْ ذْنُوْبِكْ عَلَى سُوْد السُّوَايَا

وِاعْتِبِرْ مِثْلِيْ هِدَاهْ اللّه.. وْتَابْ