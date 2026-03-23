ثقافة

نِعْمَةْ الْعَقِلْ

  • شعر: ناصر الرياحي
البيان

الْعَقْل نِعْمِهْ وِالسِّوَالِفْ لَهَا سَاسْ

وِالرَّجْل يُوْزِنْ كِلْمِتِهْ لا نِطَقْهَا

وِاللَّى بْيِسْمَعْ مَا يِقُوْلُوْنِهْ النَّاسْ

نَفْسِهْ عَلَى طَرْد السِّوَالِفْ حَرَقْهَا

سَمّ الْكِبُوْد الْحَكْي.. يَا طَيْر قِرْنَاسْ

إرْفَعْ مِقَامِكْ لا تِجِيْ فِيْ طِرِقْهَا

خَلِّكْ مَعْ الْعَالَمْ عَلَى كِثْر الاجْنَاسْ

وِالإذْن عَنْ قَوْلَةْ (يِقُوْلُوْن) صَقْهَا

نَقْل الْحَكِيْ بَيْن الْعَرَبْ يَرْخِيْ الرَّاسْ

يَامَا وْيَامَا كَمْ جِمُوْعٍ فَرَقْهَا

وِالْمَعْرفه غُبّهْ وْتِحْتَاجْ غَطَّاسْ

حَتَّى يِجِيْب اللُّوْلُوَهْ لا لَحَقْهَا

مِنْ لا يِقَيِّسْ جَوْا لِهْ النَّاسْ قِيَّاسْ

وْلا عَادْ تِنْفَعْ شَهْقِتِهْ لا شَهَقْهَا