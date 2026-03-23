الْمِطَرْ والنِّسِيْم

تِفْدَاكْ سِدْرَةْ غَلا نَاحَتْ حِمَايِمْهَا

تِفْدَاك تِفْدَاكْ.. تِفْدَى صَوْتِكْ الْحَانِيْ

وْتِفْدَاكْ شَمْس ٍ سَرَتْ وَاقْفَتْ عَلايِمْهَا

وْيِفْدَاكْ ظِلِّيْ.. وْصَوْتِيْ وَاجْمَلْ ألْحَانِيْ

قِبِيْلةٍ مِنْ غَلا طَاحَتْ عِمَايِمْهَا

شِيُوْخَهَا الشَّوْق.. وِانْتِهْ شَيْخ وِجْدَانِيْ

تِفْزَعْ لِكْ أفْعَالْهَا وْتِشْرَهْ عِزَايِمْهَا

رِجَالْهَا فِعْلَهَا لا فَكَّتْ الْعَانِيْ

صَوْتِكْ مِطَرْ يَنْعِشْ الأرْض وْنِسَايِمْهَا

وِاحْسَاسِكْ الْعَذْب آخِرْ شَاعِرْ إنْسَانِيْ

وَجْهِكْ ضِيَا نَفْسِيْ إن زَادَتْ ظَلايِمْهَا

وِمْحَبِّتِكْ عِشْب يَنْبِتْ دَاخِلْ أشْجَانِيْ

إلَى مِتَى حْقُوْقِنَا يَا هَيْه ضَايِمْهَا..؟!

خِفْ اللّه إنْ رِحْت مَرَّهْ.. مَا بْتِلْقَانِيْ

سِرَيْت لَيْلَةْ وَهَمْ ضَاعَتْ غَنَايِمْهَا

سِرَيْت وَاللّه يِعَوِّضْ صَوْتِكْ الْحَانِيْ