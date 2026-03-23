Al Bayan
المبوب
ثقافة

قِطُوف الْجِنَانْ

  • شعر: خالد السبيعي
undefined's profile picture

البيان

تَطْرِيْ لِيْ الدِّنْيَا وَانَا عَبْدٍ ظِلُوْم

لِيْ قَلْب جَانِيْ وِالْجُوَارِحْ جَانِيِهْ

أقُوْل بَاسْتَغْفِرْ عَنْ الذَّنْب وْبَاصُوْم

عَنْ الْمَعَاصِيْ تَوْبِتِيْ مِتْوَانْيِهْ

النَّفْس إمَّا مِطْمَئنِّهْ أوْ تِلُوْم

أوْ نَفْس فِيْ كَسْب الْخَطَا مِتْفَانْيِهْ

نْلاحِقْ الدِّنْيَا وْتِلْحَقْنَا الْهِمُوْم

وِالْعِمِرْ يَنْقِصْ مَعْ مِرُوْر الثَّانْيِهْ

الرَّابِحْ اللَّى لانْتِصَفْ لَيْلِهْ يِقُوْم

يِخْشَى مِنْ اهْوَالْ الْحَيَاةْ الثَّانْيِهْ

لَوْ تَقْبِلْ الدِّنْيَا بِزِخْرِفْهَا يِشُوْم

مَا هِيْ بِتَغْرِيْه الْحَيَاةْ الْفَانْيِهْ

تَحْوِيْ الصِّدُوْر اللَّى تِنَوِّرْهَا الْعِلُوْم

قِلُوْب وَجْلا.. لا قِلُوْبٍ رَانْيِهْ

الْجَنِّهْ الْعَلْيَا لَهَا نَاسٍ تِرُوْم

ظِهُوْر أهَلْهَا فِيْ اللِّيَالِيْ حَانْيِهْ

بِالدِّيْن تَعْلُوْ مِثْل مَا تَعْلُوْ النِّجُوْم

حَيَاتْهَا رَغْم الْبِسَاطه هَانْيِهْ

تِصُوْم عَنْ دِنْيَا وَلا صَوْمٍ يِدُوْم

تَفْطِرْ عَلَى قْطُوْف الْجِنَانْ الدَّانْيِهْ