الْخَطَايَا والأعْذَارْ

يَا رَبّ سِبْحَانِكْ الْعَالِمْ بِذَاتْ الصِّدُوْر

يَوْم الْعَرَبْ مَا تِحَاوِلْ تَكْشِفْ أسْرَارْهَا

آجِيْك وَانَا اسْتِجِيْرِكْ مِنْ كِبَارْ الأمُوْر

بْقِدْرِتِكْ تِنْتِشِلْ نَفْسِيْ مِنْ افْكَارْهَا

وَاعُوْذ بِكْ مِنْ هِمُوْمٍ وِسْط صَدْرِيْ تِدُوْر

أزْرَيْت أمَيِّزْ كِبَايِرْهَا مِنْ صْغَارْهَا

مِشَيْت مَعْ سِكِّةٍ مَا هِيْب سِكَّةْ عِبُوْر

لا قِلْت كِبْرَتْ وْهَانَتْ طَالْ مِشْوَارْهَا

يَاخِذْ بِيْ الضِّيْق سَجِّهْ لَيْن أحِسّ بْشِعُوْر

وْكِلّ الْخِيَارَاتْ قِدَّامِيْ وَلا اخْتَارْهَا

لَوْ اقْدَرْ آبَرِّرْ لْنَفْسِيْ مَانِيْب مْعَذُوْر

مَعْ انِّيْ أقْبَلْ خِطَايَا النَّاسْ وَاعْذَارْهَا

الظَّاهِرْ إنِّيْ بِدَيْت آعِيْش حَالَةْ فِتُوْر

(لا بَانْ وَجْه الْحَقِيْقِهْ يِصْعَبْ إنْكَارْهَا)

شِفْت الصُّوَادِيْف مَا خَلَّتْ عَلَيِّهْ قِصُوْر

وْشِفْت الْمِشَارِيْه يَحْرِقْنِيْ لَهَبْ نَارْهَا

أخَافْ شَكْوَى رِفِيْقٍ لا كَرَهْنِيْ يِبُوْر

عَادْ الْعَرَبْ مِنْ مِتَى قَدَّتْك بَاشْوَارْهَا

يَا رَبّ عَبْدِكْ يِبِيْن الصِّبْح مَا شَافْ نُوْر

مْعَيِّشَتْه التَّعَاسِهْ دَاخِلْ أسْوَارْهَا

مَا هُوْ بْمَعْقُوْل أحَسْد اللَّى بِوِسْط الْقِبُوْر

عَشَانْ مَا اوَاجِهْ الأيَّامْ وَاقْدَارْهَا