الْقِصِيْدِهْ لابِسِهْ عِقْدٍ مِنْ اللُّوْلُوْ مَجَازِيْ

كِلّ مَا يِلْمَعْ.. تِطِلّ الشَّمْس.. وِتْبَانْ الْحَقِيْقِهْ

وَاجَهَتْنِيْ لابِسِهْ ثَوْب ٍ مِنْ خْيُوْط التَّعَازِيْ

تِبْتِسِمْ لِيْ حِزْن وِتْرَاقِصْ لِيَالِيْهَا الْعِتِيْقِهْ

رَاوِدَتْنِيْ عَنْ ثِمَارْ الصَّمْت فِيْ وَاقِعْ مُوَازِيْ

وِدَّهَا تِلْقَى طِرِيْق يْرِدِّنِيْ بَايَّةْ طِرِيْقِهْ

تَعْرِفِيْن إنِّكْ عَلَى رَاسِيْ وْفَخْرِيْ وِاعْتِزَازِيْ

وْصَوْتِكْ حْبَالِهْ مَعَالِيْقِيْ وْهَمْسَاتِكْ رِقِيْقِهْ

بَسّ وَاللّه مَا بِقَتْ لِيْ نَفْس تِهْدِيْك إبْتِزَازِيْ

مِنْشِغِلْ فِيْ الْعِمْر أدَوِّرْ لِيْ عَلَى ضِحْكَهْ عِمِيْقِهْ

وَيْش جَابِكْ..؟.. وِالْمِطِيِّهْ بَرْق وِالْفَارِسْ حِجَازِيْ

يْحَارِبْ الإعْصَارْ فِيْ رَشْفَةْ سِحَابْ تْبِلّ رِيْقِهْ

طَاحَتْ عْيُوْنِهْ مِنْ عْيُوْنِهْ وَرَا غْبَارْ الْمَغَازِيْ

وِيْتِسَابَقْ فِيْ نِسَمْ صَدْرِهْ زِفِيْرِهْ مَعْ شِهِيْقِهْ

وَيْش جَابِكْ..؟.. وِالْمِدَى مَخْنُوْق وِالصِّبْح انْتَهَازِيْ

وِالسِّوَالِفْ تَشْعِلْ الدِّنْيَا عَلَى الدِّنْيَا حِرِيْقِهْ

فَارِسِكْ عَافْ الْقَنَصْ وِالْبَنْدِقِيِّهْ وِالْجُوَازِيْ

يَوْم شَافْ الْمِسْك مَا هُوْ مِسْك بِعْيُوْن الْخِلِيْقِهْ

حَطَّبْ أشْجَارَهْ وْسَوَّى لِلْخِشَبْ خَطٍ مِوَازِيْ

يَرْسِمْ مْن الرِّيْح رُوْح وْمِنْ هُوَاجِيْسِهْ حَدِيْقِهْ