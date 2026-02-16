طُغْيَانْ الْغِرُور

شعــر: مهرة القحطاني
مَعَ هَمِّيْ مِشَيْت وْذِكْرِيَاتِي شَوْكَهَا مَنْثُوْر
عَلَى دَرْبٍ عَلَيْه الْوَقْت لِلْحِرْمَانْ حَادِيْنِيْ
قِلِيْل الْحَظّ وِالْمَاضِيْ بْجِدَارْ الذَّاكِرِهْ مَحْفُوْر
بِقَايَا ذِكْرِيَاتٍ مُوْجِعِهْ عَيَّتْ تِخَلِّيْنِيْ
خِطَايْ الْفَادِحْ اللَّى لَوْ تِمُرّ شْهُوْر بَعْد شْهُوْر
أقُوْم.. وْكِلّ مَا اقُوْم أذْكِرِهْ وَآطِيْح مِنْ عَيْنِيْ..!
خِذَتْنِيْ عِزَّةْ النَّفْس وْغِرُوْرِيْ وَقْتَهَا لِهْ دَوْر
تِصَوَّرْت الْمِفَارَقْ يَكْسِرْ غْرُوْرِكْ وْتَبْكِيْنِيْ
عَلَى (يَمْكِنْ تِعَوِّدْ) قَبْل دُوْلابْ الزِّمَانْ يْدُوْر
تِصَنَّعْت الشِّمُوْخ وْمِنْكِسِرْ مَا بَيْنِيْ وْبَيْنِيْ
بِرَغْم انِّيْ تِقَمَّصْت بْوِدَاعِكْ حَالَةْ الْمَسْرُوْر
عَلَى جُرَّتْك طَاحَتْ دَمْعِتَيْنٍ خَوِّنَتْ فِيْنِيْ
وْطَاحْ الْخَافِقْ اللَّى بَيْنِكْ وْبَيْنِيْ غِدَا مَشْطُوْر
لا هُوْ بِاللَّى مَعَاكْ وْلا هُوْ اللَّى بَيْن ضِلْعَيْنِيْ
أنَا مَا جِيْت أدَوِّرْ عِذِرْ.. أدْرِيْ مَانِيْ بْمَعْذُوْر
وْلا يَمْكِنْ أحَصِّلْ عِذِرْ مِنْ ذَنْبِيْ يِبَرِّيْنِيْ
أنَا جِيْتِكْ بِقَايَا انْسَانْ يَحْمِلْ خَاطِرٍ مَكْسُوْر
بَعَدْ مَا ارْخَيْت حَبْل الْوَصِلْ وَافْلَتِّهْ مِنْ ايْدَيْنِيْ
أنَا بَعْدِكْ مِشَيْت دْرُوْب بِشْعُوْر وْبِلَيَّا شْعُوْر
وْلا بِهْ دَرْب وَاحِدْ كَانْ صَوْبِكْ مَا يِوَدِّيْنِيْ..!!
أنَا فَرَّطْت فِيْك وْكِنْت لِيْ مَنْبَعْ فَرَحْ وِسْرُوْر
وْكِنْت أكْبَرْ مِنْ اكْبَرْ فَرْحِةٍ جَادَتْ بِهَا سْنِيْنِيْ
وْكِنْت الْبَدِرْ لِيْ فِيْ حَالِكْ الظَّلْمه وْكِنْت النُّوْر
مَاْ ابَالِيْ بِالظَّلامْ وْوَحْشِتِهْ دَامِكْ تِقَدِّيْنِيْ
وْكِنْت الْغَيْث وِرْمَالْ الصَّحَارِيْ تِرْتِجِيْك دْهُوْر
سَحَابِكْ مَاطِرِهْ لَى هَلّ تَزْهِرْ بِهْ بِسَاتِيْنِيْ
وْكِنْت وْكِنْت.. لكِنِّيْ خِسَرْتِكْ.. مَانِيْ بْمَجْبُوْر
طِغَيْت بْلَحْظِةٍ فِيْهَا غِرُوْرِيْ كَانْ مِعْمِيْنِيْ..!