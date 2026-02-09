«الشارقة للشعر النبطي».. قصائد وطنية ووجدانية



شهد قصر الثقافة بالشارقة أمسية شعرية جديدة ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي، بحضور بطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، إلى جانب جمهور كثيف من محبي الشعر النبطي والمهتمين بالمشهد الثقافي.

وشارك في الأمسية التي قدمها الإعلامي سعيد القمزي، وسط تفاعل لافت مع القراءات التي تنوّعت بين الوطني والوجداني والعاطفي، نخبة من الشعراء وهم راشد جمعة بن نايم «الإمارات»، الميث «الإمارات»، حارث البريكي «سلطنة عُمان»، عبدالرزاق عايض «سوريا»، تماني الجازي «الأردن»، ريم الجنوب «مصر».

استهل الشاعر الإماراتي راشد جمعة بن نايم مشاركته بقراءات حملت حس العتاب العاطفي، وقدم نصوصاً من قصائده: «اتجاهك»، و«الديار»، و«الهشيم»، و«خشف ريم».

أما الشاعرة الإماراتية الميث، فجاءت قصائدها محملة بروح المكان والاحتفاء، وقرأت من قصائدها: «حي شرتا هب جدوايه»، و«مهرجان الشعر». من سلطنة عُمان، جاء صوت الشاعر حارث البريكي محملاً ببرودة الشتاء ودفء البوح، قدم مجموعة من قصائده: «الريح»، و«غيابك»، و«شتاء قلب». والشاعر السوري عبدالرزاق عايض، منح الشارقة حضوراً خاصاً في نصوصه، حين قرأ من قصائده: «الشارقة»، و«غاب طيفك».

ومن الأردن أطلت الشاعرة تماني الجازي بصوت يحمل نبرة الفخر والانتماء، وقدمت قصائد: «أنا أردنية»، و«طال الفراق»، و«أزهرت رم». واختتمت الأمسية الشاعرة المصرية ريم الجنوب، التي قدمت قصائد منها: «أهل البداوة»، و«ترحيبة». وفي ختام الأمسية، تم تكريم الشعراء.