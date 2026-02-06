Al Bayan
ثقافة

عيون الشعر الإماراتي

دبي

تِخْتَال عَيْنِي جِمْلَةْ أَرْيَام

ما بين غَرسْ وعاضِدْ المُوْز

وِيْلاَعِجِيْدْ الرِّيم جِدَّام

لَيْ بِالْغِوَى والحِسِنْ مَفْرُوْز

لَي في الغِوَاني مِثْلِه أعْدام

بين الذَّهَب شَتَّان في الرُّوْز

شِفْتِهْ وخَامَر قَلْبِيْ هْيَامْ

واْلّا سِهِر بِه ماشِي الكُوز

وِقَفْت كَنِّي ماسِكْ اْلْزَّام

لِهْ اْحْتِرام وْفِيِّه حْفُوْز

في شُوْفِةْ الخِّدام الاْعْمَام

وانْتِهْ بْهذا الشّان مَعْزُوْز

واْلّا فَاْنَا في هَمّ واسقام

تْبَاتْ لي في يُوْفِي جْزُوْزْ

ما اْقْدَرْ اعاتِبْكِمْ ولو دَام

هَجْرِكْ وْضِيْجِي بالِغ الحُوْز

ولو مَرِّ بِي عامٍ وِرَا عام

رِضِيْت بِهْ لو كِنْتْ ما يُوْز