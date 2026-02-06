عيون الشعر الإماراتي

تِخْتَال عَيْنِي جِمْلَةْ أَرْيَام

ما بين غَرسْ وعاضِدْ المُوْز

وِيْلاَعِجِيْدْ الرِّيم جِدَّام

لَيْ بِالْغِوَى والحِسِنْ مَفْرُوْز

لَي في الغِوَاني مِثْلِه أعْدام

بين الذَّهَب شَتَّان في الرُّوْز

شِفْتِهْ وخَامَر قَلْبِيْ هْيَامْ

واْلّا سِهِر بِه ماشِي الكُوز

وِقَفْت كَنِّي ماسِكْ اْلْزَّام

لِهْ اْحْتِرام وْفِيِّه حْفُوْز

في شُوْفِةْ الخِّدام الاْعْمَام

وانْتِهْ بْهذا الشّان مَعْزُوْز

واْلّا فَاْنَا في هَمّ واسقام

تْبَاتْ لي في يُوْفِي جْزُوْزْ

ما اْقْدَرْ اعاتِبْكِمْ ولو دَام

هَجْرِكْ وْضِيْجِي بالِغ الحُوْز

ولو مَرِّ بِي عامٍ وِرَا عام

رِضِيْت بِهْ لو كِنْتْ ما يُوْز