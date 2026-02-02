«العويس الثقافية» تختتم «جماليات عُمانية» بندوة فنية وأمسية شعرية



اختتمت مساء الجمعة فعاليات النشاط الثقافي «جماليات عُمانية» الذي نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على مدى يومين واشتملت على معرض تشكيلي وحفل موسيقي «تشيللو» وأمسية شعرية ومحاضرة فنية ومشغولات يدوية.



وحاضرت الناقدة العُمانية د. زهراء الزدجالية عن الفن التشكيلي في سلطنة عُمان وقدمت عرضاً بصرياً لأبرز مفرداته وطافت على متاحف السلطنة شرحاً وقراءة بصرية وثقافية تقاطعت فيها الذاكرة مع الحداثة وربطتها بواقع الحركة الفنية من انطلاقتها حتى اليوم.

ثم قرأ كل من الشعراء: خميس الفارسي ومحمد الطويل وسيف العلوي وخليفة الشبلي قصائد راوحت بين الوطنيات والوجدانيات وجاءت النصوص بالفصحى والنبط ولاقت استحساناً من قبل الحضور.

وقد أدار الأمسية الشاعر إبراهيم الشيباني الذي قرأ بدوره نماذج من شعره، ولم يبخل الحضور في المشاركة بالأمسية التي أفصحت عن حب متجذر للشعر في نفوس العُمانيين.

وفي نهاية الأمسية قدم إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة العويس الثقافية، شهادات تقديرية ودروعاً تذكارية للمشاركين في الأمسية، وتمنى لهم المزيد من النجاح.

يذكر أن فعاليات «جماليات عُمانية» اشتمل على معرض فيه لوحات تشكيلية ومنحوتات خشبية ومشغولات يدوية وغيرها من المفردات الثقافية العُمانية، شارك فيه كل من: جمال الجساسي وإسراء بازرعة وأسماء الحبسية وإسماعيل البلوشي وأصيلة الغافري وأفلح الراشدي والمؤيد الراشدي ود. إلهام النصاري وأمينة الرسبية وجمانة الجساسية وجهان العميري ورحاب العلوية وريم البطحري وسارة الريامية وسامية الفليتية وسمية الشقصية وسمية باتميرا وسناء الصابري وسناء الهنائية وسهى الابروية وعائشة السيابية وعفاف المقبالية وعفراء البلوشية وغريب الزدجالي.

كما أحيت الفنانة العُمانية مريم المنجية حفلاً موسيقياً.