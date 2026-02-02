فَـخْر الأدَبْ

قصيدة مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفظه اللّه تعالى ورعاه بمناسبة ختام بطولة كأس (فزَّاع) لليوله



شعــر: ســيــف السَّعْـدي



صَوْت الْفَخَرْ وَاهْل الْعِتَاقْ التَّلايِدْ

لازَالْ حَيّ وْ لِهْ مِحِبِّيْن وِشْفَاهْ

وِرْثٍ مِنْ الْمَاضِيْ زِبَنْ عِنْد قَايِدْ

وَاعْطَاهْ مِنْ وَقْتِهْ وْفِكْره وْيَمْنَاهْ

(حَمْدَانْ) فِيْ وَقْت الرَّخَا وِالشِّدَايِدْ

جَنِّهْ لْعِرْبَانِهْ وْنَارٍ عَلَى اعْدَاهْ

شَيْخٍ يْنَوِّخْ فِيْ الزِّمَنْ كِلّ كَايِدْ

وِيْذُوْد بِالنَّفْس الْعِزِيْزِهْ عَنْ حْمَاهْ

عَيْنِهْ تِشُوْف الْمِبْعِدَاتْ النُّوَايِدْ

وْيِقْصَرْ نِظَرْ غَيْرِهْ عَنْ اهْدَافْ مَرْمَاهْ

نْشُوْف فِيْه أطْبَاعْ (رَاشِدْ) وْ (زَايِدْ)

وْهَيْبَةْ (أبُوْ رَاشِدْ مْحَمَّدْ) وْرُؤْيَاهْ

وَجْه الْكَرَمْ ذَرْب النِّبَا وِالْعُوَايِدْ

نَوْض الْحِيَا وِالْخَيْر طَلْعَةْ مْحَيَّاهْ

فَخْر الأدَبْ وِالْمِثْمِنَاتْ الْفَرَايِدْ

رُوْح الْبَيَانْ الْعَذْب مِنْ رُوْح مَعْنَاهْ

مَا تَعْجِبِهْ إلا عِيُوْن الْقِصَايِدْ

وْلا تَطْرِبِهْ إلاَّ الْحِصَابِيْ الْمِنَقَّاهْ