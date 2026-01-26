«الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الاثنين المقبل، في قصر الثقافة بالشارقة، الدورة العشرون من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة.

ويشهد المهرجان - الذي يستمر حتى 9 من فبراير المقبل في الشارقة والذيد وكلباء - مشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة إلى جانب نخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف الدول العربية.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، إن الدورات المتتالية لمهرجان الشارقة للشعر النبطي تعكس الرعاية المستمرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للكلمة الشعرية النبطية، ودعم المبدعين الشباب وصون التراث الشعري العريق.

وأشار العويس إلى أن المهرجان أصبح منصة ثقافية تجمع الشعراء من مختلف الدول العربية لتبادل التجارب الإبداعية، مستعرضاً مبادرات الشارقة في هذا المجال، مثل مشروع إحياء بلدة الحيرة القديمة، وتأسيس مجلس الحيرة الأدبي، وإصدار مجلة «الحيرة» المتخصصة بالشعر النبطي.

ولفت إلى أن المهرجان أسهم في تكوين جمهور واسع يحرص على متابعة الأمسيات الشعرية التي تجمع نخبة من المبدعين، مؤكداً مكانة الشعر النبطي بوصفه «شعر المكان والزمان»، وغناه بالمجازات والموسيقى والصور الشعرية التي توثق الذاكرة والتاريخ.

وأوضح أن الدورة الحالية ستكرم الشاعرين سعيد بولاحج الرميثي، وعلي جمعة السويدي «الغنامي»، وستتضمن فعاليات متنوعة تشمل 8 أمسيات شعرية وندوة نقدية، كما سينتقل المهرجان إلى مدينتي الذيد وكلباء لتعريف المشاركين بالطابع الثقافي والتراثي للمدينتين.