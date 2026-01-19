شعــر: صوغة
هِزّ لِيْ عِذْق الْغَلا يَا زَيْن مَرَّهْ
خَلِّنِيْ ألْقِطْ مِنْ احْسَاسِكْ وَاذُوْقه
لا تِزَوِّدْ حَرِّتِيْ مِالشَّوْق حَرَّهْ
وْلا تْخَلِّيْ رُوْح هَامَتْ بِكْ شِفُوْقه
وِانْ طِفَى فِيْك الْغَلا بِالوَصْل وَرَّهْ
وِانْ خِبَا فِيْك الْوِفَا هَيِّضْ عِرُوْقه
وْدَامِهْ انِّهْ هَالْهُوَى كَرَّهْ وْفَرَّهْ
يَا عِشِيْريْ فِزّ وِالْحَقْهَا بْرُوْقه
خَلِّنَا نَبْسِطْ عَلَى هَامْ الْمِجَرَّهْ
وِدِّيْ ألْحَقْ نَبْضِكْ الْغَالِيْ وَابُوْقه
وِالثِّقِلْ يَا زَيْن عَنِّكْ قُوْم فِرَّهْ
جَرِّبْ اسْلُوْبِيْ وْحِطّ الْوِدّ فَوْقه
ذَا خِفُوْقِيْ وِانْبِشِهْ بِيْدَيْك سِرّهْ
مَا بْتِلْقَى غَيْر وِدِّكْ بِهْ يِسُوْقه
وِانْ وِصِلْت لْنَاظِرِيْ رِفْجِهْ تِمُرَّهْ
شُوْف طَيْفِكْ بِالنِّظَرْ نَاشِرْ وِرُوْقه
شِفْ قِصِيْدِيْ يِنْتِثِرْ حِرَّهْ وْبُرَّهْ
لاجِلْ عَيْنِكْ مَا يِوَقِّفْ عَنْ طِرُوْقه
هَالْغَلا لِكْ يَا الْغَلا.. لِلّه دَرَّهْ
هَزِّنِيْ قَبْل آتِذَوَّقْ مِنْ عِذُوْقه..!