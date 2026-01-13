اختتام النسخة الـ 22 من مهرجان الشارقة للشعر العربي

اختتم مهرجان الشارقة للشعر العربي فعاليات دورته الثانية والعشرين بأمسية شعرية احتضنها مجلس كلباء الأدبي بحضور الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء.

شارك في القراءات الشعرية مساء أمس كل من الشعراء حسن النجار، وطلال سالم، ونجاة الظاهري من الإمارات، وعبدالله عبدالصبور من مصر، والدكتور عمر الراجي من المغرب، وخالد الحسن من العراق، فيما أدار الأمسية الشاعر غسان عادل من العراق.

وثمن غسان عادل الرعاية الدائمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمنابر الإبداع ودعمه المتواصل للمشهد الثقافي والشعري العربي، مؤكداً أن الشارقة ما زالت تصغي للشعر بوصفه فعل معرفة وحياة.

وفي ختام الأمسية كرم الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي الشعراء المشاركين ومقدم الأمسية بحضور راشد محمد راشد الزعابي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة ومحمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة إلى جانب حشد كبير من الأدباء والشعراء والإعلاميين ومحبي القصيدة العربية.