ضِحْكَةْ ثَغَرْ

شعر: سلطان الوسمي
لَوْ يِمُرّ الضِّيْق فِيْ صَدْرِيْ مِرُوْر إلْزَامِيْ
مَا يِحَصِّلْ غَيْر قَلْبٍ مَا تِخَاطْ جْرُوْحه
صِرْت مَا امَيِّزْ هِقَاوِيِّهْ وْزَيْف أوْهَامِيْ
وِالدِّرُوْب اللَّى تِضَيِّعْنِيْ مَا فِيْهَا لَوْحه
الْكَلامْ أحْيَانْ طَلْقَهْ وِاللِّسَانْ الرَّامِيْ
يَا مْصَوِّبْنِيْ كَلامِهْ زَلِّتِكْ مَسْمُوْحه
إنْت لَوْ يِضْحَكْ ثَغَرْ وَجْهِكْ تِزِيْن ايَّامِيْ
وِاللِّيَالِيْ كِلَّهَا فِيْ طَلِّتِكْ مَمْلُوْحه
مَا جِذَبْنِيْ دَيْم غَيْركْ لَوْ أعِيْشِكْ ظَامِيْ
جِعْل مِنْ عَافْ ابْتِسَامَاتِكْ تَعَافَهْ رُوْحه
شَرْهَةْ بْعَادِكْ عَلَيّ وْشَرْهَتِيْ لاَقْدَامِيْ
الضِّلُوْع تْعِلّ وَصْلِكْ وِالصَّدِرْ لِهْ فَوْحه..!
لا تْسَكِّرْ كِلّ بِيْبَانْ الْوَصِلْ قِدَّامِيْ
إنْ نِوَيْت تْغِيْب عَنِّيْ خَلَّهَا مَفْتُوْحه