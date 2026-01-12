Al Bayan
ثقافة

الْحِلْم الأخِير

سيف السعدي

شعــر: مريم النقبي

أكْتِبْ قِصِيْدِهْ فِيْ بِدَايَةْ كِلّ عَامْ

وَاتْرِكْ بِهَا مِنْ وَاقِعْ أحْلامِيْ كِثِيْر

فِيْهَا آتِمَنَّى خَيْر وَاحْبَابْ وْسَلامْ

وِجْنَاحْ يَحْمِلْنِيْ إلَى احْسَاسِكْ وَاطِيْر

وِدِّيْ أحَلِّقْ لاخِرْ حْدُوْد الْغُمَامْ

وَانْثِرْ عَلَى أرْضِكْ مِنْ الْوَرْد الْعَبِيْر

وِاهْدِيْك شَوْق وْحِبّ وَاسْرَارْ وْغَرَامْ

مَادَامْ قَدْرِكْ وِسْط خَفَّاقِيْ كِبِيْر

إنْت الْمَحَطَّاتْ الأخِيْرِةْ وِالْخِتَامْ

وَاجْمَلْ هَدَايَا الْعِمْر وِالْحِلْم الأخِيْر

إنْت الْوِحِيْد الْمِخْتِلِفْ وِسْط الزَّحَامْ

الْفَارِقْ الْمِلْفِتْ وَلاَ يِشْبَهْك غَيْر

كَنِّكْ مُوْسِيْقَى الْقَافْيِهْ بَيْن الْكَلامْ

آخِذْ مِنْ اوْصَافِكْ قُوَافِيْ وَاسْتِعِيْر

وْكَنِّكْ بِشَارَةْ عِيْد مِنْ بَعْد الصِّيَامْ

بَشَّرْ بِهَا قَارِيْ الْخِبَرْ عَبْر الأثِيْر

أكْتِبْ غَزَلْ وِاهْدِيْ لِكْ أسْرَابْ الْيَمَامْ

شِعُوْر مَا قَبْله وْلا بَعْدِهْ يِصِيْر

كِلْ عَامْ وَآنَا فِيْ بِدَايَةْ كِلّ عَامْ

أكْتِبْ قِصَايِدْ فِيْك وَاتْغَنَّى وَاطِيْر