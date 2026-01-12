أدَبْ الْـكَلامْ

شعــر: سالم بخيت المالكي





الصَّمْت لا يَعْنِيْ لْنَا حِكْمِهْ وَادَبْ

الصَّمْت يَعْنِيْ مِنْتَهَى قَدْر الْكَلامْ

طَبْع السِّكُوْت اللَّى تَحَدَّاكْ وْغَلَبْ

قَالْ: الْكَلامْ يْمُوْت لَوْ مَا لِهْ نِظَامْ

إخِذْ قُوَانِيْن الْكَلامْ بْلا تَعَبْ

وِاتْعَبْ عَلَى الْكِلْمِهْ بْحِشْمِهْ وِاحْتَرَامْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى تَسْتِشِيْط مْن الْغَضَبْ

إجْعَلْ لَهَا فِيْ خَاطِرِكْ بَرْد وْسَلامْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى تَكْسِبْ إشْكَالْ وْنِشَبْ

وَضِّحْ لَهَا دَرْب الْحَلالْ مْن الْحَرَامْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى وِدَّهَا تِطْلَعْ كَذِبْ

إحْذِفْ بِهَا فِيْ بَحْر تَعْذِيْب الْغَرَامْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى تَحْت أغْلِفْة الْكِتِبْ

تِسْهَرْ عَلَيْهَا عَيْن قَارِيْ مَا تِنَامْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى عَاصِيِهْ لاطْلَقْ شَنَبْ

يَمْكِنْ تِطَوِّعْهَا عَلَى صَدْرِكْ وِسَامْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى جَاتْ بِالْحَاحْ وْطَلَبْ

إحْجِزْ لَهَا فِيْ مِهْجِتِكْ طِيْب الْمِقَامْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى تِعْتِبِرْهَا مِنْ ذَهَبْ

قَابِلْ بِهَا رَبِّكْ تَحَتْ جِنْح الظَّلامْ

وِاذَا لِزَمْت الصَّمْت مَا عِنْدِكْ سِبَبْ

الصَّمْت يَعْنِيْ مِنْتَهَى قَدْر الْكَلامْ