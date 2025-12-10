نجوى كرم ووائل كفوري في دبي ليلة رأس السنة

يحيي الفنانان اللبنانيان نجوى كرم ووائل كفوري حفلاً فنياً في دبي ليلة رأس السنة، وذلك على خشبة مسرح «فستيفال أرينا، فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، حيث يقدّمان أجمل أغنياتهما وأكثرها شهرة.

وسيأخذ الفنانان الجمهور في الليلة الأخيرة من العام 2025 في رحلةٍ موسيقية رائعة، تجمع بين الحنين إلى الماضي والأغنيات المعاصرة.

تحمل نجوى كرم لقب «شمس الأغنية»، وتنفرد بأغنياتها التي تتلاقى فيها الألحان اللبنانية الفولكلورية بالإيقاعات الحديثة، ويتابع ملايين المعجبين أغنياتها الناجحة، مثل «يلعن البعد» و«هيدا حكي» و«خليني شوفك» و«ملعون أبو العشق» والكثير غيرها. ويلقب النجم وائل كفوري بـ«ملك الرومانسية»، ما جعل أغنياته الرائعة، مثل «البنت القوية» و«عمري كلو» و«لو حبنا غلطة» و«خدني ليك» صوتاً راقياً يصدح بعبارات الحب وأجمل الألحان.