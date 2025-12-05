«سيتي ووك» تحتضن مهرجاناً موسيقياً يحتفي بالمواهب

تُعيد «سيتي ووك»، الوجهة المفتوحة الأبرز لنمط الحياة في دبي، إطلاق فعاليتها الثقافية الأشهر «سيتي ووك Unplugged» في موسمها الرابع، وهو مهرجان موسيقي مفتوح في الهواء الطلق يمتد لستة أسابيع ويواصل الاحتفاء بالمواهب، وذلك بدءاً من اليوم (5 ديسمبر) حتى 11 يناير المقبل.

وتأتي هذه الفعالية بطاقة مُتجددة وحيوية تستعيد الأجواء النابضة بالحياة التي جعلت من «سيتي ووك Unplugged» واحدة من أبرز فعاليات الوجهة منذ عام 2022.

على مدار الأعوام الماضية، أصبحت فعالية «سيتي ووك Unplugged» واحدة من أكثر الحملات المرتقبة على جدول فعاليات الوجهة. فقد انطلقت في عام 2022 كأمسية موسيقية قريبة من الجمهور تستعرض مواهب محلية وإقليمية، قبل أن تتوسّع في 2023 إلى برنامج على مستوى الدولة جمع مجالس الطلبة والأندية الموسيقية وأكثر من 50 جامعة من مختلف أنحاء الإمارات.

وفي عام 2024، اتّخذت التجربة منحنى معاصراً بقيادة مواهب من «جيل زِد»، حيث أضفى الراقصون الشباب والفنانون الصاعدون إيقاعاً متجدداً على أجواء الوجهة. ومع كل موسم، تواصل «سيتي ووك» تسليط الضوء على المواهب الواعدة وصياغة تجارب ثقافية جديدة ومبتكرة تنسجم مع أسلوب الحياة العصري.

وتعود «سيتي ووك Unplugged» هذا العام بروح متجددة تزامناً مع مهرجان دبي للتسوق، لتتحوّل إلى مهرجان حيّ نابض يحتفي بلغة الموسيقى العالمية على مدى ستة أسابيع.

وسيحظى الزوار بتجربة موسيقية غنية تجمع بين فنانين إقليميين ومحليين، ومنها العروض الصوتية والغنائية والفِرق الموسيقية ومُنسقو الأغاني «الدي جي»، التي ستُقدّم في عطلة نهاية كل أسبوع في كل أنحاء الوجهة، إضافة إلى فقرات خاصة بالمناسبات الاحتفالية مثل عيد الميلاد ورأس السنة. وسيحمل كل أسبوع طابعه الخاص وجدول عروض مختلفاً ومميزاً، ليُقدّم للضيوف تجربة متجددة طول الموسم.

وبعيداً عن المسرح الرئيسي، ستنبض أرجاء «سيتي ووك» بالحياة عبر عروض الجوالة والرقصات المصممة خصوصاً لإضفاء الحركة والألوان في الساحة الداخلية ومنطقة النافورة ومواقع رئيسية أخرى داخل الوجهة. وستُعزَّز الأجواء الاحتفالية من خلال التركيبات الموسمية، ومنها شجرة عيد الميلاد الأيقونية في منطقة النافورة والإضاءة الاحتفالية والزينة المنتشرة عبر المداخل ومناطق الفعاليات.

ويُمكن للزوار أيضاً المشاركة في عرض «أنفق واربح» الخاص بموسم دبي للتسوق في «سيتي ووك»، والذي يُتيح لهم فرصة دخول السحب للفوز بسيارة ARCFOX Alpha S.

ومع برنامج ترفيهي يمتد لستة أسابيع، تتكامل فيه الديكورات الاحتفالية مع خيارات الطعام المتنوعة وعروض مهرجان دبي للتسوق، تدعو «سيتي ووك Unplugged» السكان والزوار إلى الاستمتاع بالموسم في أجواء مفتوحة ومساحة رحبة تلتقي فيها الموسيقى بالحيوية.