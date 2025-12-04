«منار أبوظبي» يستضيف الفنانة العالمية آمال المثلوثي 20 الجاري

يستعد معرض «منار أبوظبي» لاستضافة الفنانة العالمية آمال المثلوثي، في جزيرة الجبيل 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 7:30 مساء، لتحيي حفلاً موسيقياً رائعاً. ويأتي هذا الحدث الذي يقام بتنظيم من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن برنامج «منار أبوظبي» الغني والمتنوع، والذي يعد محوراً رئيسياً لمبادرة «أبوظبي للفن العام».

واكتسبت آمال شهرتها بصوتها الآسر وحضورها المسرحي المعبر، حيث يأخذ حفلها الجمهور في رحلة صوتية ثرية تمزج فيها بين التراث والابتكار الفني المعاصر. ومنذ انطلاقتها عام 2011 رسخت آمال مكانتها فنانة رائدة، متعاونة مع أسماء عالمية بارزة مثل فالغير سيغيردسون وتريكي وباربرا برافي وآسيد أراب وغيرهم.

وسيحظى الجمهور خلال الحفل بتجربة فريدة تأخذه في جولة ضمن أحدث ألبوماتها MRA، وهو عمل موسيقي يجمع بين البوب والموسيقى العالمية والإلكترونية، مشكلاً بياناً احتفائياً بالإبداع النسائي، ويضم فريقاً كاملاً من المتعاونات، ويمزج الألبوم بين موسيقى التْراب الأفريقية، والباتوكادا، والريغيتون العربي، والهيب هوب، مصحوباً بكلمات قوية وملهمة تجعل من عروضها الحية تجربة غامرة لا تنسى.

ويأتي عرض آمال ضمن البرنامج العام للنسخة الثانية من معرض «منار أبوظبي» الذي يشرف على تنظميه المدير الفني كاي هوري، وبمشاركة كل من القيّم الفني علياء زعل لوتاه، والقيّم الفني منيرة الصايغ، والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، وتقام فعالياته في مواقع رئيسية تشمل جزيرة الجبيل وسوق الميناء، وللمرة الأولى في مدينة العين، عبر مسارات ثقافية تمتد في واحتي القطارة والجيمي، وهما من المواقع الثقافية المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو.