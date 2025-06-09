محمد عبده في حفل «كوكا كولا أرينا»: أعشق دبي

أحيا الفنان السعودي، محمد عبده، أول من أمس (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك)، حفلاً فنياً في كوكا كولا أرينا بدبي، ضمن فعاليات «العيد في دبي»، عانقت فيه ألوان الطرب والأصالة الفريدة سحر دانة الدنيا، حيث غنى فنان العرب باقة من أغانيه المتميزة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور الهائل العدد. كما تصدرت فقرات وحفلات الحفل الذي نظم بالتعاون بين «مجموعة روتانا للموسيقى» و«مؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة»، التريند وبرز في صدارة كافة مواقع وحسابات السوشيال ميديا.

وقبل صعوده المسرح، تحدث محمد عبده إلى الإعلاميين، فهنأهم بمناسبة عيد الأضحى: «من العايدين والسالمين»، كما وتحدث عن حبه الكبير لدبي، موضحاً أنه في اختياره لأغاني برنامج حفله اختار هو وفرقته نصفها، بينما اعتمد وتخير النصف الثاني بناء على طلبات ورغبات أفراد الجمهور التي وصلته عبر السوشيال ميديا. كما شكر «روتانا» وسالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، موضحاً أهمية الدور الذي تقوم به المجموعة في دعم الحراك الفني، وتحدث عن ألبومه الأخير الذي صدر مؤخراً وفاء للراحل، الأمير بدر بن عبدالمحسن، بعنوان «أحد سأل عني 2025»، وهو من ألحان الموسيقار طلال.

«صوتك يناديني»

استهل فنان العرب الحفل الذي حضره الفنان رابح صقر وسالم الهندي، بأغنيته «صوتك يناديني»، وتلتها مجموعة من روائعه، من بينها: محتاج لها، وين تبدا هالمدينة، أعلى الجمال، المعازيم، جنة الدنيا، أعترفلك، يكفيك إنك شفتها، الأماكن، اختلفنا، مجموعة إنسان، مذهلة. كما ترافق بعض الأغاني مع عزف لمحمد عبده على العود.