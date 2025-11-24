رحيل جيمي كليف.. أول من حمل "الريغي" إلى العالم

توفي أسطورة الموسيقى الجامايكية جيمي كليف، أحد أبرز من قدّم موسيقى الريغي إلى العالمية، عن عمر ناهز 81 عاماً إثر إصابته بالتهاب رئوي، وفق ما أعلنت زوجته لطيفة تشامبرز الاثنين.

ونشرت تشامبرز بياناً عبر حسابها في «إنستغرام» أعربت فيه عن حزنها العميق، مؤكدة رحيل زوجها وموجهة الشكر للعائلة والأصدقاء وزملائه الفنانين وكل من رافق مسيرته الطويلة.

ويُعد جيمي كليف واحداً من أهم رموز الريغي، إذ كان له الدور الأكبر في خروج هذا اللون الموسيقي من حدود جامايكا إلى جمهور العالم، حتى قبل أن يتحول اسم بوب مارلي إلى أيقونة عالمية للموسيقى.