نجمات البوب يسيطرن على منافسات «إم تي في»

من تايلور سويفت إلى تشارلي إكس سي إكس مروراً ببيلي إيليش.. تهيمن الفنانات إلى حد كبير على المنافسة لحصد جوائز «إم تي في» الأوروبية للموسيقى للعام 2024، التي تجمع أسماء كبيرة في الموسيقى العالمية مساء غد الأحد في مانشستر. ستقام هذه النسخة الثلاثون من حفلة «MTV EMAs»، التي تستضيفها المملكة المتحدة للمرة السابعة، في قاعة «كو-أوب لايف» Co-op Live الجديدة في مانشستر في شمال غرب إنجلترا، اعتباراً من الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش، وستقدمها المغنية البريطانية ريتا أورا.

في المجمل، 10 من أصل 11 فناناً حصلوا على أكبر عدد من الترشيحات لهذه الحفلة هن نساء.

تتصدر النجمة الأمريكية تايلور سويفت التي تواصل جولتها الضخمة «إيراس»، الترشيحات للمرة الثانية، في سبع فئات. وفي فئة أفضل فنان أو فنانة، ستتواجه سويفت مع بيونسيه، ومغني الراب الأمريكي بوست مالوني، وبيلي إيليش.

ومن بين النجمات الصاعدات الأخريات الأمريكية تشابيل روان، وليزا، العضو في فرقة البوب الكورية الشهيرة بلاكبينك، والنجمة النيجيرية آيرا ستار.

وتدور المنافسة على جائزة أغنية العام بين «بيردز أوف فيذر» لبيلي إيليش و«غود لاك، بايب» لتشابيل روان، و«إسبريسو» لسابرينا كاربنتر، و«تكساس هولدم» لبيونسيه، و«بيوتيفل ثينغز» التي عرّفت الجمهور بالأمريكي بنسون بون، و«وي كانت بي فرندز» لأريانا غراندي. وعلى غرار ما حصل مع جوائز غرامي، أبرز المكافآت في قطاع الموسيقى الأمريكية، يغيب الفنانون المتحدرون من أصول أمريكية لاتينية، وسيتنافس هؤلاء في الفئة الإقليمية لفناني أمريكا اللاتينية، بينهم شاكيرا.

ومع هيمنة كبيرة لموسيقى البوب، ستحظى هذه النسخة أيضاً بجرعة من موسيقى الراب والهيب هوب مع الأمريكيين ترافيس سكوت، الذي يتنافس في فئة «أفضل موسيقى حية»، وبوستا رايمز، الذي سيحصل على جائزة الأيقونة العالمية تقديراً لمسيرته المهنية. أما في المملكة المتحدة وأيرلندا، فستتواجه تشارلي إكس سي إكس، ونجمة البوب دوا ليبا، ومغني الراب سنترال سي.