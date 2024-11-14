بحضور أحمد بن سعيد.. مدينة إكسبو دبي تعلن شراكة تعزز مستقبل الترفيه

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع «لايف نيشن» الشرق الأوسط، لتعزيز عروضها الموسيقية والترفيهية الحية وإلهام العمل البيئي العالمي.

وستنقل «لايف نيشن» مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط إلى مدينة إكسبو دبي، حيث سيستضيف الطرفان معاً العديد من الأحداث والفعاليات ويعملان على تحقيق أهداف الاستدامة المشتركة، للحد من الأثر البيئي للأحداث وإشراك الجماهير في قضايا المناخ.

مخطط

تم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس سلطة مدينة إكسبو دبي، حيث وقعتها معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وجيمس كريفن، رئيس لايف نيشن الشرق الأوسط، وتأتي الاتفاقية في أعقاب الكشف عن المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي الجديد إلى جانب توسعة مركز دبي للمعارض، لتعزز مكانة المدينة ضمن قطاع الفعاليات الترفيهية المزدهر في المنطقة.

استراتيجية

وباعتبارها عضواً في تحالف الإمارات العربية المتحدة للعمل المناخي (UACA)، وهو أول تحالف مصمم خصيصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة للعمل المناخي، فإن مساعي «لايف نيشن» تنسجم مع استراتيجية الاستدامة في مدينة إكسبو دبي وطموحها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وعبر «غرين نيشن» منصة الاستدامة العالمية لشركة «لايف نيشن» ستجسد مدينة إكسبو و«لايف نيشن» الريادة في العمل المناخي عبر تقليل الانبعاثات وزيادة الطاقة المتجددة وخفض النفايات والتخلص التدريجي من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز خيارات الضيافة والنقل المستدامة.

تجارب

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «مع استمرار ارتفاع الطلب على فعاليات الموسيقى الحية والفعاليات الحضورية، يسعدني الإعلان عن شراكتنا مع شركة الترفيه الرائدة في العالم، «لايف نيشن»، وبتعاوننا معهم لا نبتكر الأحداث فحسب، بل نعمل أيضاً على صياغة تجارب مميزة وهادفة يتردد صداها بعمق مع جماهيرنا، ونقدم أفضل ما في الترفيه في مدينة إكسبو دبي. هذا التعاون لا يتعلق فقط بالحفلات الموسيقية؛ بل يمتد ليشمل صياغة لحظات ملهمة تعزز التواصل وتترك أثراً دائماً».

استدامة

وأضافت: «نرحب بخبرة شركة الترفيه العالمية ونتطلع إلى تدشين عصر جديد من الترفيه المستدام مع «لايف نيشن» إلى جانبنا، سوف يعزز هذا المشروع الجديد المثير ويوسع نطاق منظومة الأعمال والترفيه في مدينة إكسبو دبي، مع ربط مجموعة متنوعة من الجماهير بعددٍ من فنانيهم المفضلين وتجارب الترفيه بطرق جديدة ومميزة».

مسؤولية

وقال جيمس كريفين: «بصفتنا رواداً في مجال الترفيه الحي، تقع على عاتقنا مسؤولية دعم المجتمعات التي نعمل للتعامل مع تحديات تغير المناخ عبر تقليل الأثر البيئي لأحداثنا. إن شراكتنا مع مدينة إكسبو دبي - الرائدة في الاستدامة والابتكار - تضع «لايف نيشن» الشرق الأوسط في قلب المشهد الإبداعي للفعاليات والأحداث في المنطقة وتمنحنا منصة قوية لإلهام العمل المناخي العالمي».