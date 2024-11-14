موسيقى من الإمارات تصدح في محطة الفضاء الدولية

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن وصول موسيقى طلابها إلى الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، في مشروع علمي وفني رائد يختتم النسخة الأولى من مسابقة «أستروبيت - موسيقى من الفضاء» التي تعاونت فيها جامعة نيويورك أبوظبي مع جامعة مالطا للفنون والعلوم والتكنولوجيا.

وقد اختارت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية والمختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية مشروع «أستروبيت - موسيقى من الفضاء» كأحد المشاريع المهمة على متن محطة الفضاء الدولية، ويسلط المشروع الضوء على القابليات المحتملة للابتكار عبر التخصصات المختلفة في استكشاف الفضاء، بتركيزه على التقاطع بين الفن والعلوم والطرق التي تمكن من المساهمة في الاكتشافات العلمية وتكاملها.وقد ألفت الفائزتان، وهما الطالبة الأمريكية سمر ريد من كلية ستينهاردت في جامعة نيويورك والخريجة الإماراتية نادين قباني من «نيويورك أبوظبي»، أعمالهما الموسيقية التي بثتها محطة الفضاء الدولية، في حدث يمثل إنجازا لجامعات الإمارات في مجال المشاريع الموسيقية في الفضاء، ويرسخ التزامها بدعم التعاون بين مختلف التخصصات.