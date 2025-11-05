100 فنان عالمي في مهرجان أنتولد دبي الموسيقي

أعلن مهرجان أنتولد دبي، أحد أضخم المهرجانات الموسيقية البارزة في العالم، إقامة دورته الثانية في دبي، وذلك من 6 إلى 9 نوفمبر ليستقبل آلاف الزوار والمعجبين من جميع أنحاء العالم.

ويشارك في المهرجان أكثر من 100 فنان يقدمون أعمالهم عبر 6 مسارح عملاقة، إذ سيحول المهرجان وجهة «باركس آند ريزورتس» إلى ساحة مذهلة للموسيقى والترفيه، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وكشفت إدارة المهرجان عن البرنامج الكامل لهذا العام، بمشاركة أيقونات شهيرة في عالم الفن، وفناني دي جي موهوبين، وإنتاج عالمي المستوى على خلفية أفق دبي.

سيقدم مهرجان أنتولد دبي هذا العام رحلة غامرة من الموسيقى المبهرة، والأضواء المتلألئة، والأجواء الاستثنائية.

ومن أبرز الفنانين المشاركين في المهرجان: مارتن غاريكس، سواي لي، ساويتي، سوجابابيز، أرمين فان بورين، ستيف أوكي، ألان والكر، ريما، كشمير، أكسويل، ميدوزا، نورا فتحي، مينيللي وغيرهم الكثير.