«الأوركسترا الوطنية» تبدأ تدريباتها في رحلة موسيقية تجمع المواهب

أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تدريباتها في أبوظبي بمشاركة نخبة من الموسيقيين من الإمارات والعالم، لتعبر عن صوت متفرد يمثل هوية الدولة، ويعكس تنوعها الثقافي وتطلعاتها المستقبلية.

وقد تأسست الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبقيادة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت عملية الاختيار إجراء سلسلة شملت أكثر من 250 من تجارب الأداء، تم على إثرها اختيار 70 موسيقياً بدوام كامل و30 مغنياً بدوام جزئي، وذلك بعد مرحلة تجارب الأداء التي استقطبت أكثر من 3200 طلب مشاركة.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «تمثل الأوركسترا الوطنية رمزاً لهوية لدولة الإمارات، وتعكس اعتزازنا بجذورنا وانفتاحنا على العالم، وإدراكنا لأهمية تعزيز الإبداع وعلاقات التعاون، ومع انطلاقة تدريبات الأوركسترا، تتجلى ملامح مسيرة ثقافية ملهمة جديدة لدولة الإمارات، إلى جانب تقديم الموسيقى الراقية في الإمارات السبع».

وتقدم الأوركسترا الوطنية، بقيادة المدير الفني وقائد الأوركسترا أمين قويدر، موسيقى معاصرة تجمع بين الطابع العربي والغربي.

وقال أمين قويدر، إن الأوركسترا توحد الجمهور والموسيقيين من خلفيات متنوعة عبر لغة الموسيقى العالمية، ونلمس تفاعلاً إبداعياً فريداً يعكس التنوع والانفتاح الثقافي للإمارات.