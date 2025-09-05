«التعليم الموسيقي للإماراتيين».. برنامج يثري الصناعات الإبداعية

أعلنت الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي المرموقة عن إطلاق برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين»، الذي تنظمه بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية المحلية وتنمية مهاراتهم، وتحفيزهم على مواصلة وتحقيق شغفهم، وهو ما ينسجم مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الرامية إلى تطوير القطاع الموسيقي ورفده بطاقات جديدة قادرة على إثراء الحراك الثقافي المحلي، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وسيمنح برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين»، الذي يندرج تحت مظلة برنامج «منحة دبي الثقافية»، الطلبة الإماراتيين فرصة التعرف إلى تاريخ الموسيقى الكلاسيكية ونظرياتها ومدارسها ومناهجها المختلفة، وسيمكنهم من تطوير مهاراتهم في العزف على الآلات الموسيقية الوترية وآلات النفخ، إلى جانب العزف الجماعي والكورال، وذلك من خلال انضمامهم لمجموعة من ورش العمل. ودعت «دبي للثقافة» جميع المواهب الموسيقية الإماراتية الناشئة للتسجيل في البرنامج.

وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على تسخير إمكاناتها كافة لتطوير مبادرات وبرامج تستهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية، وتسهم في النهوض بالقطاع الموسيقى الذي يشكل إحدى ركائز اقتصاد دبي الإبداعي.

وقالت: «يعكس برنامج» التعليم الموسيقي للإماراتيين «الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير منصات مبتكرة قادرة على دعم القطاع الموسيقي ورفده بطاقات جديدة لضمان استدامته، حيث يتيح البرنامج أمام الكفاءات الإماراتية فرصة الحصول على ما تحتاجه من معرفة وخبرة تساعدهم على تنمية قدراتهم وتحفزهم على تحقيق طموحاتهم في هذا المجال الحيوي»، وعبرت في الوقت نفسه عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» الذي يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

من جانبها، قالت أميرة فؤاد، المديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب - دبي: «يمثل إطلاق برنامج التعليم الموسيقي للإماراتيين، بالتعاون مع دبي للثقافة، خطوة مهمة تتيح للمواطنين فرصة الحصول على تعليم موسيقي عالي المستوى، والاحتفاء بإرثنا الثقافي العالمي، مع تزويد الفنانين الشباب بالأدوات اللازمة للنجاح في المستقبل».