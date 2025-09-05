فرقة «ماد موزارت» في ضيافة دبي 3 أكتوبر

تستضيف دبي حفلاً موسيقياً لفرقة «ماد موزارت»، وذلك في 3 أكتوبر المقبل على مسرح زعبيل، ويعد هذا الحفل أول إطلالة للفرقة في دبي، حيث ستبهر الجمهور بتجربتها الموسيقية التي تجمع بين الأعمال السيمفونية وموسيقى «الروك».

وتشتهر هذه الفرقة بعروضها الناجحة التي بيعت تذاكرها بالكامل في جميع أنحاء أوروبا وجورجيا وأرمينيا وكازاخستان.

وستقدم الفرقة خلال العرض الذي يعد حواراً مبهراً بين الأشكال الموسيقية المتنوعة، لمحبي السيمفونيات والأغنيات والموسيقى الإيقاعية، مجموعة من المقطوعات والتوزيعات الموسيقية الرائعة والمؤثرات البصرية المذهلة، ما سيوفر أمسية ترفيهية غنية بالموسيقى. وتتميز فرقة «ماد موزارت» بأسلوبها الذي يجمع بين الآلات الكلاسيكية والطاقة الحيوية لموسيقى «الروك» و«البوب» والموسيقى الإلكترونية، حيث تعزف آلات الكمان على أنغام «نيرفانا»، وتُقرع الطبول الصاخبة مستحضرة موسيقى «ذا بروديجي»، ويرقص عازفو الآلات الوترية على أنغام «بيلي إيليش».