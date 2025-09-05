كوكبة نجوم في مهرجان تورنتو السينمائي

انطلق أمس مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أكبر حدث سينمائي في أمريكا الشمالية، بنسخته الخمسين بمشاركة نجوم عالميين بارزين بينهم دانيال كريغ وأنجلينا جولي وماثيو ماكونهي. ويُعرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF) أفلام يشكل بعضها نقطة انطلاق لسباق الأوسكار.

يعود فيلم «Knives Out» الشهير من إنتاج نتفليكس مع دانيال كريغ، حيث يحقق نجم أفلام جيمس بوند السابق هذه المرة في جريمة قتل جديدة في فيلم «استيقظ أيها الرجل الميت: لغز السكاكين» من بطولة غلين كلوز وميلا كونيس وجوش أوكونور. يتناول الجزء الثالث من هذه السلسلة قضايا الساعة «بأسلوب ممتع وواقعي وبقصة كلاسيكية». وسيُعرض الفيلم لأول مرة مساء الغد. وستحاول الممثلة سيدني سويني تجاوز الجدل الدائر حول إعلانها عن علامة تجارية لسراويل الجينز مع العرض الأول لـ«كريستي»، وهو فيلم سيرة ذاتية عن رائدة الملاكمة الأمريكية كريستي مارتن. وسيُعرض اليوم فيلم الإثارة «ذي لوست باص».